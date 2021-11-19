طبيبة تغذية تحذر من خطأ شائع يرتكبه الجميع عند تناول العسل نشر قبل 17 دقيقة - 8:51 صباحًا, 28 نوفمبر 2021 م https://almnatiq.net/?p=1075293 المناطق _ متابعات يرتكب العديد من الناس أخطاء في التعامل مع العسل باعتباره بديلًا صحيًا للسكر ، إذ يعتقدون أن تناوله بكثرة مفيد لأجسادهم. وقالت طبيبة التغذية الروسية سفيتلانا فوس إنّه عندما يبدأ شخص ما في أكل العسل بكثرة معتقدًا أنه مفيد لجسمه، فإنه يرتكب خطأ شائعًا. مخاطر تناول العسل بكثرة وأضافت طبيبة التغذية أنَّ العسل لا يمكن أن يكون مُحليًا، لأنه في حد ذاته سكر: حوالي 82 % منه يتكون من الكربوهيدرات البسيطة والجلوكوز والفركتوز. كما يحتوي العسل على نسبة عالية من GI(مؤشر نسبة السكر في الدم)، ممَّا يعني قدرته على رفع مستويات السكر في الدم بشكل خطير. وحذرت طبيبة التغذية الروسية سفيتلانا فوس: «يجب الحد من استخدام العسل، مع اعتباره دواءً وليس حلوى، القاعدة اليومية هي ملعقتان أو ثلاث ملاعق صغيرة»، وفقًا لموقع «روسيا اليوم». Advertisements
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