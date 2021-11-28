هل للخميرة تأثير على البشرة.. كيف ولماذا؟

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يساعد وضع الخميرة على الوجه في قتل البكتيريا وتعزيز إنتاج خلايا الدم البيضاء؛ ما يحافظ على نضارة البشرة ويساعد في إزالة حب الشباب.

كذلك تساهم الخميرة في تحسين مشكلات الجلد الأخرى خصوصا في مرحلة المراهقة؛ لاحتوائها على عناصر غذائية قيمة ومفيدة.

وتعمل الخميرة على تعزيز بناء الجلد وتجديد الخلايا، وترطيب البشرة، ومنع ظهور حب الشباب والبقع والتجاعيد، بسبب محتواها من فيتامين ب 1، وفيتامين ب 2، وفيتامين ب 3، وفيتامين ب 6.

وتساعد الخميرة أيضا في إزالة الملوثات من الجلد والمواد السامة المتراكمة في أنسجة الجسم بفاعلية، بسبب غناها بالبوتاسيوم، كما تحتوي على الأحماض الأمينية والمعادن كالزنك والفيتامينات كفيتامين أ ومضادات الأكسدة، مثل السيلينيوم، والتي تحارب التجاعيد وتعزز تجديد خلايا الجلد.

فوائد خميرة البيرة للوجه

خميرة البيرة هي أحد أنواع الخميرة المصنوعة من الفطر وحيد الخلية المعروف باسم فطريات الخميرة، ولها فوائد عديدة عند استخدامها كمقشر أو قناع للوجه وذلك بسبب دورها في فتح مسام الجلد وفي السيطرة على الأكزيما، وذلك من خلال تناول ملعقتين كبيرتين لزيادة نمو البكتيريا الجيدة المسؤولة عن الهضم والتخفيف من أعراض الأكزيما.

كما يساهم فيتامين ب 5 الموجود بخميرة البيرة في ترطيب الجلد ومنع فقدان الماء، فيما يعمل فيتامين ب 3 الموجود بوفرة في خميرة البيرة على منع الشيخوخة.

فوائد الخميرة لأنواع البشرة

للخميرة فوائد على جميع أنواع البشرة:

– البشرة الجافة: تساعد الخميرة في الحفاظ على مستويات رطوبة البشرة الجافة.

– البشرة الباهتة: تساعد الخميرة في تفتيح البشرة الباهتة بسبب محتواها العالي من فيتامين ب والحديد.

– البشرة الحساسة: يقلل استخدام المنتجات المحتوية على الخميرة من ردود الفعل التحسسية.