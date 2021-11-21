انتبه.. مسكن آلام شهير يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والوفاة نشر قبل 48 دقيقة - 9:50 صباحًا, 28 نوفمبر 2021 م https://almnatiq.net/?p=1075307 المناطق _ متابعات كشف علماء بريطانيون عن مسكن آلام مشهور يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والوفاة، حيث قام العلماء بتقييم تأثير الأسبرين على القلب. وبحسب “سبوتنيك” يرى العلماء، أنَّ استخدام هذا الدواء يزيد من خطر الإصابة بفشل القلب، وفقًا لتقارير Express. فوفقًا لدراسة أجراها خبراء من مؤسسة القلب البريطانية والجمعية الأوروبية لأمراض القلب، فإن أحد أشهر مسكنات الألم في العالم يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 26٪. إضافة إلى ذلك، أشار الخبراء إلى أن عدد الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية يتجاوز عدد المصابين بالسرطان ومرض الزهايمر. Advertisements
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