احدث الأخبار

رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية يخاطب الدورة الوزارية الـ37 للكومسيك
أهم الاخبار
 الداخلية تعلن تعليق الرحلات الجوية القادمة من 7 دول والمغادرة إليها
أهم الاخبار
 هيئة تنظيم المياه والكهرباء تُطلق حملتها الإعلامية لتوعية المستهلكين بحقوقهم لدى مقدم الخدمة الكهربائية
أهم الاخبار
 “الأرصاد”: أمطار رعدية على منطقة جازان
أبرز المواد
 كولومبيا تمدد حالة الطوارئ الصحية بسبب “أوميكرون”
أبرز المواد
 بدلا من عمليات الشد.. حاربي شيخوخة البشرة بهذه الطريقة السريعة والفعالة
أبرز المواد
 أكثر من 133 ألف مستخدم لنظام التعليم عن بُعد بجامعة نجران
أهم الاخبار
 “هيئة المحتوى المحلي” تنظم ورشة عمل حول تفضيل سعري للمنتجات الوطنية
أهم الاخبار
 انتبه.. مسكن آلام شهير يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والوفاة
أبرز المواد
 هل للخميرة تأثير على البشرة.. كيف ولماذا؟
أبرز المواد
 أسعار الذهب اليوم في السعودية الأحد 28 نوفمبر 2021
أهم الاخبار
 مجلة ألمانية تحذّر من مواد ضارة في ملمع الشفاه
أبرز المواد
عاجل

كوريا الجنوبية تسجل 3928 إصابة جديدة بكورونا و56 وفاة

عاجل

الداخلية: السماح بالقدوم المباشر من جميع الدول لمن تلقى جرعة واحدة من لقاح كورونا داخل المملكة

رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية يخاطب الدورة الوزارية الـ37 للكومسيك

رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية يخاطب الدورة الوزارية الـ37 للكومسيك

أهم الاخبار
الداخلية تعلن تعليق الرحلات الجوية القادمة من 7 دول والمغادرة إليها

الداخلية تعلن تعليق الرحلات الجوية القادمة من 7 دول والمغادرة إليها

أهم الاخبار
هيئة تنظيم المياه والكهرباء تُطلق حملتها الإعلامية لتوعية المستهلكين بحقوقهم لدى مقدم الخدمة الكهربائية

هيئة تنظيم المياه والكهرباء تُطلق حملتها الإعلامية لتوعية المستهلكين بحقوقهم لدى مقدم الخدمة الكهربائية

أهم الاخبار
“الأرصاد”: أمطار رعدية على منطقة جازان

“الأرصاد”: أمطار رعدية على منطقة جازان

أبرز المواد

انتبه.. مسكن آلام شهير يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والوفاة

انتبه.. مسكن آلام شهير يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والوفاة
https://almnatiq.net/?p=1075307
المناطق _ متابعات

كشف علماء بريطانيون عن مسكن آلام مشهور يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والوفاة، حيث قام العلماء بتقييم تأثير الأسبرين على القلب.

وبحسب “سبوتنيك” يرى العلماء، أنَّ استخدام هذا الدواء يزيد من خطر الإصابة بفشل القلب، وفقًا لتقارير Express.

فوفقًا لدراسة أجراها خبراء من مؤسسة القلب البريطانية والجمعية الأوروبية لأمراض القلب، فإن أحد أشهر مسكنات الألم في العالم يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 26٪.

إضافة إلى ذلك، أشار الخبراء إلى أن عدد الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية يتجاوز عدد المصابين بالسرطان ومرض الزهايمر.

Advertisements

روابط ذات صلة

تؤدي إلى الوفاة.. الصحة تحذر من استخدام المضادات الحيوية بهذه الطريقة (فيديو)

تؤدي إلى الوفاة.. الصحة تحذر من استخدام المضادات الحيوية بهذه الطريقة (فيديو)
علماء بريطانيون: جينًا في جسم الإنسان مسؤول عن رفع نسبة الوفاة بكورونا

علماء بريطانيون: جينًا في جسم الإنسان مسؤول عن رفع نسبة الوفاة بكورونا
أبرزهم الوفاة.. الصحة تكشف عن مضاعفات خطيرة للإنفلونزا الموسمية

أبرزهم الوفاة.. الصحة تكشف عن مضاعفات خطيرة للإنفلونزا الموسمية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*