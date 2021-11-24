بدلا من عمليات الشد.. حاربي شيخوخة البشرة بهذه الطريقة السريعة والفعالة

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أفادت مجلة “Elle” بأن طريقة Liquid Lifting هي طريقة تحفظية سريعة وفعالة وغير مؤلمة لمحاربة الشيخوخة وتمثل بديلًا جيدًا لعملية شدّ الوجه الجراحية الكلاسيكية.