بدلا من عمليات الشد.. حاربي شيخوخة البشرة بهذه الطريقة السريعة والفعالة

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المناطق _ متابعات

أفادت مجلة “Elle” بأن طريقة Liquid Lifting هي طريقة تحفظية سريعة وفعالة وغير مؤلمة لمحاربة الشيخوخة وتمثل بديلًا جيدًا لعملية شدّ الوجه الجراحية الكلاسيكية.

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أنَّ طريقة Liquid Lifting تقوم على حقن مواضع معينة في الوجه بفيلر سائل مثل حمض الهيالورونيك، والذي يعمل على ملء وتبطين البشرة، ومن ثمّ تختفي التجاعيد وتتمتع البشرة بمظهر نضر يشع شبابا وحيوية.

كما أوضحت  “Elle”إن تحقيق نتيجة مثالية يتطلب الخضوع في المتوسط إلى جلستين إلى ثلاث جلسات، وإن كانت المرأة ستشعر بتحسن ملحوظ بعد الجلسة الأولى، علما بأن مفعول هذه الطريقة يمتد إلى عام.

ويراعى بعد إجراء الجلسات تجنب التعرض لأشعة الشمس الساطعة وممارسة الرياضة المكثفة واستخدام جهاز التسمير لمدة أسبوعين.

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