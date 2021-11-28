“هيئة المحتوى المحلي” تنظم ورشة عمل حول تفضيل سعري للمنتجات الوطنية

المناطق _واس

نظمت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بمقر اتحاد الغرف التجارية السعودية بالرياض، ورشة عمل حول مبادرة

“الهيئة” لتقديم نسبة تفضيل سعري إضافي يصل لــ 20% للمنتجات الوطنية في خطوة تهدف إلى تخفيف الأثر المالي والاقتصادي لجائحة كورونا, إضافةً إلى 10% الواردة في لائحة تفضيل المحتوى المحلي.

واستعرضت الورشة التي عقدت بالتعاون مع اللجنة الوطنية للمحتوى المحلي والمشتريات في اتحاد الغرف السعودية بمشاركة

عدد كبير من ممثلي قطاع الأعمال من الشركات والمنشآت السعودية، آليات تفضيل المحتوى المحلي ومن ضمنها القائمة

الإلزامية للمنتجات الوطنية التي تُطبّق على المتعاقدين مع الجهات الحكومية.

وتهدف القائمة إلى تنمية المحتوى المحلي في قطاعات مثل التشييد والبناء والمستلزمات الطبية والأعمال الفنية والأغذية

والمنتجات الزراعية والأدوية والمستحضرات الطبية، كما تعمل الهيئة على تحديث القائمة بشكلٍ مستمر بالتعاون مع شركائها في

مختلف الجهات بما في ذلك اتحاد الغرف السعودية.