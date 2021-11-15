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أكثر من 133 ألف مستخدم لنظام التعليم عن بُعد بجامعة نجران

أكثر من 133 ألف مستخدم لنظام التعليم عن بُعد بجامعة نجران
https://almnatiq.net/?p=1075316
المناطق _واس

بلغ عدد المستخدمين لنظام التعليم عبر الاتصال المرئي بجامعة نجران, في الأسبوع الـ 13 من الفصل الدراسي الأول للعام

الجامعي الحالي 133.432 مستخدم.

وأظهر التقرير الأسبوعي الصادر عن عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد بالجامعة للفترة 21-25 نوفمبر الجاري، أن عدد

الملفات المستعرضة بلغ 3,409,355 ملفاً و 1797 لوحة، و 26497 تقيماً.

واستعرض التقرير تفاصيل 10145 فصلاً افتراضياً، حيث بلغ عدد الحاضرين لجميع الجلسات 76.637، ووصل عدد الشُعب إلى 6595

شُعبةً، أدارها 1090 أستاذاً، بحضور 19651 طالباً.

 

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