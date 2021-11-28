“الأرصاد”: أمطار رعدية على منطقة جازان

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نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، على

محافظات الحرث، والدايربني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 7 مساءً.