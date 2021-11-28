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رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية يخاطب الدورة الوزارية الـ37 للكومسيك

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الداخلية تعلن تعليق الرحلات الجوية القادمة من 7 دول والمغادرة إليها

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هيئة تنظيم المياه والكهرباء تُطلق حملتها الإعلامية لتوعية المستهلكين بحقوقهم لدى مقدم الخدمة الكهربائية

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“الأرصاد”: أمطار رعدية على منطقة جازان

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“الأرصاد”: أمطار رعدية على منطقة جازان

“الأرصاد”: أمطار رعدية على منطقة جازان
https://almnatiq.net/?p=1075322
المناطق _واس

نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، على

محافظات الحرث، والدايربني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 7 مساءً.

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