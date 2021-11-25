هيئة تنظيم المياه والكهرباء تُطلق حملتها الإعلامية لتوعية المستهلكين بحقوقهم لدى مقدم الخدمة الكهربائية

المناطق _واس

أطلقت هيئة تنظيم المياه والكهرباء حملتها الإعلامية التوعوية بهدف تعزيز دورها في رفع وعي مستهلكي الكهرباء بحقوقهم لدى

مقدم الخدمة الكهربائية والواجبات التي تقع عليهم.

وتهدف الهيئة لزيادة وعي المستهلكين وإبراز حقوقهم لدى مقدم الخدمة من خلال نشر رسائل متنوعة في مختلف الوسائل

الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وارتكزت رسائل الحملة على موضوعات الشكاوى على الخدمة المقدمة التي تستقبلها الهيئة، إذ يحق للمستهلك التقدم

بشكوى إلى الهيئة في حالة لم يعالج مقدم الخدمة الكهربائية شكواه خلال “10” أيام عمل للفواتير أو “30” يوم عمل للشكاوى

الأخرى، أو في حالة عدم قناعته بنتيجة معالجة مقدم الخدمة لشكواه، وذلك وفق إجراءات الشكاوى المعتمدة من الهيئة.

وتتناول رسائل الحملة، حق المستهلك في إيصال الخدمة الكهربائية، واستمرار حصوله على الخدمة الكهربائية دون انقطاع,

وتعويضات المستهلك، من خلال إبراز المعايير المضمونة والتعويضات المستحقة في حال ثبت إخفاق مقدم الخدمة في تحقيقها.

وتطرقت الحملة إلى توضيح الحالات التي يُحظر فيها فصل الخدمة الكهربائية لعدم السداد، وعدم قيام مقدم الخدمة بفصل الخدمة

إلا بعد استيفاء الإجراءات النظامية للفصل الصادرة من الهيئة.

ويتسلط الضوء على دليل الخدمة الكهربائية الصادر من الهيئة وما يحتويه من معلومات وتفاصيل توضح العلاقة بين المستهلك

ومقدم الخدمة الكهربائية وضبط الإجراءات المتعلقة بتقديم الخدمة للمستفيدين بجميع فئاتهم بشكل يحمي المستهلكين ويحافظ

على حقوقهم.

وأوضحت الهيئة الوسائل التي تُمكّن مستهلكي الكهرباء من التواصل معها في حال عدم الرضا عن الخدمة المقدمة لهم أو عدم

تجاوب مقدم الخدمة الكهربائية مع شكواهم، وذلك من خلال الاتصال على الرقم المجاني “8001259000” أو من خلال حساباتها

على مواقع التواصل الاجتماعي، أو عبر الموقع الإلكتروني للهيئة www.wera.gov.sa .