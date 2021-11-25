احدث الأخبار

رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية يخاطب الدورة الوزارية الـ37 للكومسيك
أهم الاخبار
 الداخلية تعلن تعليق الرحلات الجوية القادمة من 7 دول والمغادرة إليها
أهم الاخبار
 هيئة تنظيم المياه والكهرباء تُطلق حملتها الإعلامية لتوعية المستهلكين بحقوقهم لدى مقدم الخدمة الكهربائية
أهم الاخبار
 “الأرصاد”: أمطار رعدية على منطقة جازان
أبرز المواد
 كولومبيا تمدد حالة الطوارئ الصحية بسبب “أوميكرون”
أبرز المواد
 بدلا من عمليات الشد.. حاربي شيخوخة البشرة بهذه الطريقة السريعة والفعالة
أبرز المواد
 أكثر من 133 ألف مستخدم لنظام التعليم عن بُعد بجامعة نجران
أهم الاخبار
 “هيئة المحتوى المحلي” تنظم ورشة عمل حول تفضيل سعري للمنتجات الوطنية
أهم الاخبار
 انتبه.. مسكن آلام شهير يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والوفاة
أبرز المواد
 هل للخميرة تأثير على البشرة.. كيف ولماذا؟
أبرز المواد
 أسعار الذهب اليوم في السعودية الأحد 28 نوفمبر 2021
أهم الاخبار
 مجلة ألمانية تحذّر من مواد ضارة في ملمع الشفاه
أبرز المواد
عاجل

كوريا الجنوبية تسجل 3928 إصابة جديدة بكورونا و56 وفاة

عاجل

الداخلية: السماح بالقدوم المباشر من جميع الدول لمن تلقى جرعة واحدة من لقاح كورونا داخل المملكة

رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية يخاطب الدورة الوزارية الـ37 للكومسيك

رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية يخاطب الدورة الوزارية الـ37 للكومسيك

أهم الاخبار
الداخلية تعلن تعليق الرحلات الجوية القادمة من 7 دول والمغادرة إليها

الداخلية تعلن تعليق الرحلات الجوية القادمة من 7 دول والمغادرة إليها

أهم الاخبار
هيئة تنظيم المياه والكهرباء تُطلق حملتها الإعلامية لتوعية المستهلكين بحقوقهم لدى مقدم الخدمة الكهربائية

هيئة تنظيم المياه والكهرباء تُطلق حملتها الإعلامية لتوعية المستهلكين بحقوقهم لدى مقدم الخدمة الكهربائية

أهم الاخبار
“الأرصاد”: أمطار رعدية على منطقة جازان

“الأرصاد”: أمطار رعدية على منطقة جازان

أبرز المواد

هيئة تنظيم المياه والكهرباء تُطلق حملتها الإعلامية لتوعية المستهلكين بحقوقهم لدى مقدم الخدمة الكهربائية

هيئة تنظيم المياه والكهرباء تُطلق حملتها الإعلامية لتوعية المستهلكين بحقوقهم لدى مقدم الخدمة الكهربائية
https://almnatiq.net/?p=1075324
المناطق _واس

أطلقت هيئة تنظيم المياه والكهرباء حملتها الإعلامية التوعوية بهدف تعزيز دورها في رفع وعي مستهلكي الكهرباء بحقوقهم لدى

مقدم الخدمة الكهربائية والواجبات التي تقع عليهم.

وتهدف الهيئة لزيادة وعي المستهلكين وإبراز حقوقهم لدى مقدم الخدمة من خلال نشر رسائل متنوعة في مختلف الوسائل

الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وارتكزت رسائل الحملة على موضوعات الشكاوى على الخدمة المقدمة التي تستقبلها الهيئة، إذ يحق للمستهلك التقدم

بشكوى إلى الهيئة في حالة لم يعالج مقدم الخدمة الكهربائية شكواه خلال “10” أيام عمل للفواتير أو “30” يوم عمل للشكاوى

الأخرى، أو في حالة عدم قناعته بنتيجة معالجة مقدم الخدمة لشكواه، وذلك وفق إجراءات الشكاوى المعتمدة من الهيئة.

وتتناول رسائل الحملة، حق المستهلك في إيصال الخدمة الكهربائية، واستمرار حصوله على الخدمة الكهربائية دون انقطاع,

وتعويضات المستهلك، من خلال إبراز المعايير المضمونة والتعويضات المستحقة في حال ثبت إخفاق مقدم الخدمة في تحقيقها.

وتطرقت الحملة إلى توضيح الحالات التي يُحظر فيها فصل الخدمة الكهربائية لعدم السداد، وعدم قيام مقدم الخدمة بفصل الخدمة

إلا بعد استيفاء الإجراءات النظامية للفصل الصادرة من الهيئة.

ويتسلط الضوء على دليل الخدمة الكهربائية الصادر من الهيئة وما يحتويه من معلومات وتفاصيل توضح العلاقة بين المستهلك

ومقدم الخدمة الكهربائية وضبط الإجراءات المتعلقة بتقديم الخدمة للمستفيدين بجميع فئاتهم بشكل يحمي المستهلكين ويحافظ

على حقوقهم.

وأوضحت الهيئة الوسائل التي تُمكّن مستهلكي الكهرباء من التواصل معها في حال عدم الرضا عن الخدمة المقدمة لهم أو عدم

تجاوب مقدم الخدمة الكهربائية مع شكواهم، وذلك من خلال الاتصال على الرقم المجاني “8001259000” أو من خلال حساباتها

على مواقع التواصل الاجتماعي، أو عبر الموقع الإلكتروني للهيئة www.wera.gov.sa .

 

Advertisements

روابط ذات صلة

مشهورة تستغل مواقع التواصل لترويج منتجات مزيفة.. والضحية تروي تجربتها المريرة

مشهورة تستغل مواقع التواصل لترويج منتجات مزيفة.. والضحية تروي تجربتها المريرة
مواطنة تروي تجربتها بالإعلانات المُضللة عبر مواقع التواصل (فيديو)

مواطنة تروي تجربتها بالإعلانات المُضللة عبر مواقع التواصل (فيديو)
خبير تقني يوضح كيفية تصرف المستخدمين في حال حدوث خلل بمنصات التواصل (فيديو)

خبير تقني يوضح كيفية تصرف المستخدمين في حال حدوث خلل بمنصات التواصل (فيديو)

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*