الداخلية تعلن تعليق الرحلات الجوية القادمة من 7 دول والمغادرة إليها

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https://almnatiq.net/?p=1075327
المناطق _واس

صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، بأنه إشارة إلى ما سبق الإعلان عنه بشأن تعليق القدوم مؤقتًا من بعض الدول إلى

المملكة، لأسباب تتعلق بتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وبناءً على المتابعة المستمرة للوضع الوبائي، وما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة عن ظهور سلالة متحورة من

فيروس كورونا (كوفيد 19) -(أوميكرون) ” Omicron ” في عدد من الدول، ورصد انتقال مصابين منها إلى دول أخرى.

فقد تقرر تعليق الرحلات الجوية القادمة من دول (جمهورية مالاوي، جمهورية زامبيا، جمهورية مدغشقر، جمهورية أنغولا، جمهورية

سيشل، جمهورية موريشيوس، جمهورية جزر القمر) والمغادرة إليها.

وكذلك تعليق السماح بدخول المملكة لغير المواطنين، من القادمين مباشرة أو غير مباشرة من الدول المشار إليها؛ فيما عدا من

قضى مدة لا تقل عن 14 يومًا في دولة أخرى من الدول التي تسمح الإجراءات الصحية في المملكة بدخول القادمين منها وفقًا

للإجراءات الصحية المعتمدة.

على أن يتم تطبيق كامل إجراءات الحجر الصحي المؤسسي المعتمد لمدة (5) أيام على جميع الفئات المستثناة من القادمين

من تلك الدول، بمن في ذلك مواطنو المملكة، بغض النظر عن حالة التحصين.

وشددت وزارة الداخلية على أنه يلزم من دخل إلى المملكة قادماً من تلك الدول أو الدول المعلن عنها سابقًا، أو مر بها بعد تاريخ

1 نوفمبر 2021، أن يكون لديه نتيجة سلبية لفحص PCR للفيروس، قام بإجرائه بعد وصوله إلى المملكة.

وأوضح المصدر أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، وذلك بحسب

تطورات الوضع الوبائي عالميًا، مع تحذير المواطنين والمقيمين إلى تجنب السفر إلى الدول المشار إليها حتى إشعار آخر.

 

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