تعليم نجران يطلق مبادرة توعوية ضمن حملة ” نجران تناديك”

المناطق - نجران

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران أمس، في أحد المجمعات التجارية بالمنطقة، حملة توعوية بعنوان ” مالك فيها”، وذلك ضمن حملة ” نجران تناديك” التطوعية.

ودشّن المدير العام للتعليم بالمنطقة فهد بن صالح عقالا، الركن التثقيفي التوعوي للمبادرة، الذي اشتمل على العديد من مشاركات الطلاب والطالبات.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز الوعي المجتمعي، وغرس الثقافة الصحية في المدارس، والتوعية بمخاطر التدخين على صحة الرئة،

وبناء جيل واعي يمتلك المهارات الحياتية، إضافةً إلى تعزيز دور الطلاب في نشر الوعي والعمل التطوعي.