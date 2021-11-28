أمانة العاصمة المقدسة تنفّذ عدداً من الجولات الرقابية

المناطق _واس

أغلقت بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة مستودعاً مخالفاً غير مرخص، وذلك خلال الجولات الرقابية

الميدانية التي تنفذها البلدية على عدد من المواقع ضمن نطاقها الإشرافي.

وأوضحت البلدية أن المستودع المخالف التابع لإحدى المنشآت التجارية جرى فتحه بطريقة مخالفة للأنظمة وفي بيئة تفتقر إلى

وسائل السلامة والاشتراطات البلدية، مؤكدةً تطبيق عقوبة الإغلاق والغرامات البلدية، إضافة إلى أخذ الإقرارات الخطية على

صاحب المنشأة بعدم مزاولة النشاط.

من جهة أخرى صادرت بلدية المسفلة الفرعية 3 أطنان من الأثاث والملابس المستعملة، وذلك خلال الحملة الرقابية التي نفذتها

البلدية على الباعة الجائلين في حوش بكر بمساندة الجهات الأمنية ومشاركة الإدارة العامة للنظافة، تم إتلافها في الموقع نفسه

، كما أسفرت الحملة عن مصادرة 3 مباسط عشوائية وإتلاف 300 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتطبيق لائحة

الجزاءات والغرامات على المخالفين.

وواصلت الفِرق الرقابية في بلدية العمرة الفرعية جولاتها الرقابية لمتابعة الظواهر السلبية على مواقع حجز السيارات – بالنوارية –

ضمن نطاقها الإشرافي بمشاركة الجهات الأمنية ووحدة الذبح، وأسفر عنها مصادرة 4 من الخيول بأحجام مختلفة و10 من

الدراجات الهوائية التي يستغلها العمالة الوافدة بغرض تأجيرها بطرق مخالفة، حيث جرى تسليم الخيول لإدارة وحدات الذبح

بالأمانة ليتم حجزها بحكم الاختصاص، واتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحق المخالفين.

وأكّدت الأمانة تشديد الرقابة على المنشآت للتقيد بالاشتراطات البلدية وتطبيق الأنظمة والتعليمات، وحرصها على مكافحة

الظواهر السلبية، والمتابعة المستمرة من قِبل المراقبين الميدانيين لجميع مواقع المخالفين، داعيةً كافة المواطنين والمقيمين

إلى التعاون والإبلاغ عن المخالفين، من أجل الحفاظ على سلامة الجميع.