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أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 8500 جولة رقابية خلال الأسبوع الماضي

أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 8500 جولة رقابية خلال الأسبوع الماضي
https://almnatiq.net/?p=1075357
المناطق _واس

نفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الأسبوع الماضي, 8543 جولة رقابية وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة على المنشآت

التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، نتج عنها إغلاق 9 منشآت، و563 مخالفة، لعدم التزامها بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والصحية الخاصة بفيروس “كورونا” وتطبيق “توكلنا” أو التقيد بالاشتراطات البلدية والتعليمات.

وأوضحت الأمانة أن مركز البلاغات (940) تلقى 3096 بلاغًا حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا، والمخالفات البلدية.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية والتوعوية على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية، إضافة إلى

قصور الأفراح والمناسبات والاستراحات، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والاشتراطات البلدية والصحية، وقرار شرط التحصين

لدخول المنشآت العامة والخاصة، وتعزيز الجانب التوعوي والرقابي لجميع المنشآت، وتفعيل مبادرة “ممتثل” بجميع مدن

ومحافظات المنطقة.

 

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