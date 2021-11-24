شرطة منطقة الرياض : القبض على رجل وامرأة بعد سرقتهما مركبة مواطن

المناطق _ الرياض

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن الجهات الأمنية بشرطة المنطقة تمكّنت من تحديد هوية رجل وامرأة والقبض

عليهما بعد سرقتهما مركبة مواطن، وهما مواطن ومقيمة من الجنسية الفلسطينية، وتم استعادة المركبة، فيما أشارت إجراءات

الاستدلال الأولية إلى أنهما سرقا المركبة بعد إيهام مالكها برغبتهما في تجربتها قبل إتمام عملية الشراء، كما نفذا حادثة سرقة

أجهزة وهواتف من أحد المحال التجارية بمدينة الرياض، وتم إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية، وإحالتهما إلى النيابة

العامة.