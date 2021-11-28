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حارس الأهلي السابق يفتح النار على عمر السومة

حارس الأهلي السابق يفتح النار على عمر السومة
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المناطق _ متابعات

فتح عبد الهادي حداد حارس مرمى الأهلي السابق النار على السوري عمر السومة مهاجم الراقي، بعد تراجع مستواه خلال الفترة الأخيرة مع الفريق.

وأكد حداد في تصريحات صحفية أن تراجع مستوى الأهلي هذا الموسم في الدوري متوقع للغاية، مشيرًا إلى أن الراقي لم يقدم أداءً جيدًا سوى أمام الهلال والاتحاد فقط.

وقال حارس مرمى الأهلي السابق إن الفريق لا يمتلك من الأجانب سوى دانكلير وأليوسكي، والباقي يقدم أداء عادي للغاية.

وأشار عبد الهادي حداد أن عمر السومة كان علامة فارقة مع الفريق خلال المواسم الماضية، ولكن الآن لا يقدم أي جديد، مشيرًا إلى أن إدارة الأهلي يجب عليها التعاقد مع لاعبين أجانب جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

يذكر أن الأهلي سقط في فخ الهزيمة أمام نظيره النصر بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة الماضي في دوري المحترفين.

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