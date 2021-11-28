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وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدّم خدماتها في (13) موقعاً حول المملكة

وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدّم خدماتها في (13) موقعاً حول المملكة
https://almnatiq.net/?p=1075379
المناطق _ الرياض

قدّمت الأحوال المدنية خدماتها من خلال الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية للرجال والنساء في (13) موقعاً حول المملكة,

ضمن مبادرة “نأتي إليك” التي تنفّذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة “موجودين”

الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة اليوم, بتقديم خدماتها للرجال في محافظة ميسان ومركز قيا، ويوم

الاثنين في مركز أبو راكه لمدة يوم واحد لكل موقع.

وتقدم الوحدات المتنقلة في المنطقة الشرقية الخدمة يوم الثلاثاء للرجال والنساء في مستشفى القوات المسلحة بقاعدة الملك

عبد العزيز الجوية بالظهران لمدة يوم واحد، وللرجال في مقر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بمحافظة الأحساء لمدة

يومين، فيما تقدم خدماتها يوم الأربعاء في مقر المحكمة العامة بمحافظة الخبر، ويوم الخميس في مركز يكرب لمدة يوم واحد لكل

منهما.

وفي منطقة عسير تقوم الوحدات المتنقلة بتقديم خدماتها للرجال اليوم في مستشفى رجال ألمع لمدة يوم واحد، ويوم الثلاثاء

تقدم الخدمة للرجال والنساء في مستشفى الملك عبد الله بمحافظة بيشة لمدة يومين.

فيما تقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بتقديم خدماتها للرجال والنساء اليوم في مركز الرديفة بمنطقة الجوف، ويوم الاثنين

تقدم الخدمة في مقر الأمن العام بمنطقة الرياض لمدة يومين لكل منهما، وفي مركز العيص بمنطقة المدينة المنورة لمدة ثلاثة

أيام، فيما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء في مركز التأهيل الشامل بمنطقة حائل لمدة يوم واحد.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف

عنها.

وتُعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين

من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.

 

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