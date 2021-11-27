مفاوضات نووي إيران.. “الفرصة الأخيرة” تواجه عقبات كبيرة

وانعقدت 6 جولات من المباحثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بين أبريل ويونيو الماضيين، من أجل إعادة العمل بالاتفاق النووي المبرم عام 2015، لكن هذه المفاوضات توقفت إثر انتخاب الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي وهو من المتشددين..

ومن المقرر استئناف المفاوضات النووية الاثنين في العاصمة النمساوية فيينا.

اجتماعات مكثفة

وقبل يوم من الموعد المقرر أن عقد فريق التفاوض الإيراني بقيادة علي باقري كني عقد اجتماعات ثنائية وثلاثية في فيينا.

وقال الدبلوماسي الإيراني محمد رضا غايبي لوكالة الطلبة شبه الرسمية إن” الفريق الإيراني وصل السبت إلى فيينا وبدأ اجتماعات استمرت الأحد على مستوى الخبراء مع رؤساء فريقي التفاوض الروسي والصيني وكذلك منسق الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا”.

ورغم أن مفاوضات فيينا بين القوى الكبرى وإيران تعتبر “المحاولة الأخيرة” لإنقاذ الاتفاق النووي، إلا أنه لا أحد يتوقع حدوث اختراق في هذه المفاوضات.

ويرد كثيرون ذلك إلى أن أنشطة إيران النووية المتزايدة، التي يبدو أنها محاولة لكسب أوراق في مواجهة الغرب.

ويقول دبلوماسيون إن الوقت بدأ ينفد أمام مساعي إحياء الاتفاق، وفق ما أوردت وكالة “رويترز”.

مطالب غير واقعية

وذكرت “رويترز” أن الوفد الإيراني شرع في اجتماعات على مستوى الخبراء في فيينا قبيل استئناف المفاوضات.

وحدد فريق التفاوض الإيراني الجديد مطالب يرى دبلوماسيون أميركيون وأوروبيون أنها غير واقعية، ويصر الإيرانيون على إسقاط جميع العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منذ2017 بما فيها العقوبات التي لا ترتبط ببرنامجها النووي.

وبالتوازي، تزايدت الخلافات بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تراقب البرنامج النووي، فإيران واصلت برنامج التخصيب، بينما تقول الوكالة إن مفتشيها عوملوا معاملة خشنة ومُنعوا من إعادة تركيب كاميرات المراقبة في موقع تعتبره الوكالة ضروري من أجل الاتفاق مع القوى العالمية.

وقال دبلوماسي غربي مشارك في المحادثات: “يبذلون ما يكفي من الناحية التقنية حتى يمكنهم تغيير علاقتهم الأساسية مع الغرب لكي يصبحوا قادرين على إجراء حوار قائم بدرجة أكبر على المساواة في المستقبل”.

وقال دبلوماسيان أوروبيان إن طهران تحاول ببساطة كسب الوقت لزيادة ما لديها من مواد وخبرات نووية.

ويقول الدبلوماسيون الغربيون إنهم سيُقبلون على محادثات مفترضين أنهم يستأنفون المحادثات من حيث توقفت في يونيو.