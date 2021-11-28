صراع قوي بين برشلونة وريال مدريد لضم هذا اللاعب

المناطق _ وكالات

دخل نادي برشلونة صراعًا مع غريمه التقليدي ريال مدريد، من أجل الظفر بخدمات أحد اللاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة والمقرر لها في يناير.