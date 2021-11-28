صراع قوي بين برشلونة وريال مدريد لضم هذا اللاعب نشر قبل ساعة واحدة - 12:37 مساءً, 28 نوفمبر 2021 م https://almnatiq.net/?p=1075385 المناطق _ وكالات دخل نادي برشلونة صراعًا مع غريمه التقليدي ريال مدريد، من أجل الظفر بخدمات أحد اللاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة والمقرر لها في يناير. وحسب ما ذكرته صحيفة «سبورت» الكتالونية فإنَّ برشلونة وريال مدريد في منافسة شرسة، على ضم جوليان ألفاريز مهاجم فريق ريفر بليت الأرجنتيني. وأضافت «سبورت» أنَّ اللاعب الشاب البالغ من العمر 21 عامًا أبدى رغبة قوية في الانتقال لأوروبا، ويحاول برشلونة ضم اللاعب بشتى الطرق لتدعيم صفوفه الهجومية. وأشارت الصحيفة الكتالونية أن ريال مدريد أبدى اهتمامه هو الآخر باللاعب، خاصة بعد أن لفت الأنظار مع فريقه مؤخرًا. وأكدت «سبورت» أن سعر بيع جوليان ألفاريز ستراوح ما بين 20 إلى 25 مليون يورو، لذلك سيكون في متناول عملاقي إسبانيا. Advertisements
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