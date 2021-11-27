الأمين العام للجامعة العربية يلتقي بالمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة لتمكين المرأة

المناطق _ وكالات

التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة لتمكين المرأة الدكتورة سيما بحوث، وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين هيئة الأمم المتحدة والجامعة العربية والمشاريع المشتركة بين الجانبين.

وأوضحت الأمانة العامة للجامعة العربية في بيانٍ اليوم، أن اللقاء تطرق إلى التعاون في مجال تغير المناخ وعلاقته بالمساواة بين الجنسين، لافتةً الانتباه إلى أن الجانبين اتفقا على أهمية استمرار التنسيق والتواصل بين المنظمتين لتعزيز أطر التعاون وتحقيق الأهداف المشتركة.

وأشار البيان إلى أن أبو الغيط نَوّه بالتعاون المُثمر والدعم الذي تُقدمه هيئة الأمم المتحدة لجامعة الدول العربية، خاصة التعاون فيما يتعلق بموضوعات المرأة، لتنفيذ عددٍ من الأنشطة كمشروع المرأة والأمن والسلام، والشبكة العربية للنساء، وسيطات السلام.