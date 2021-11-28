مذكرة تفاهم بين مجلس المؤسسات الأهلية وجمعية إدارة المشاريع التنموية

المناطق _واس

وقع مجلس المؤسسات الأهلية أمس, مذكرة تفاهم مع جمعية إدارة المشاريع التنموية, تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانبين بعدة مجالات.

وتتضمن الاتفاقية تطوير إدارة المشاريع ومنهجياتها بالقطاع غير الربحي، وتمكين منظمات القطاع من ممارسات إدارة المشاريع،

وتدريب وتأهيل العاملين في القطاع التنموي في إدارة المشاريع التنموية والتعاون والتكامل على ابتكار وتنفيذ المبادرات المختصة

وتبادل الخبرات والقدرات بين الطرفين فيما يحقق المصالح المشتركة.

وأوضح المدير التنفيذي لمجلس المؤسسات الأهلية المهندس عبدالرحمن بن محمد الأحيدب أن الاتفاقية تهدف إلى الاستفادة

من برامج الجمعية المختصة في إدارة المشاريع التنموية وإلى الاستفادة من الخبرات والكفاءات المؤهلة لديها في هذا المجال

واستثمارها في خدمة القطاع غير الربحي وتحقيق التكامل التنموي بين مؤسسات القطاع غير الربحي وتجسيد الأهداف الوطنية

والتنموية في هذه البلاد المباركة.

يذكر أن مذكرة التفاهم تمكِّن الطرفين من تفعيل دورهما للإسهام في خدمة القطاع غير الربحي وفي مجالات عمل إدارة المشاريع التنموية خصوصاً، والتعاون على صعيد بناء الشراكات الإستراتيجية وتسخير الإمكانات لتحقيق أهداف الطرفين والمبادرات المشتركة لتعزيز المعرفة ونشر الثقافة وزيادة الوعي في إدارة المشاريع في القطاع التنموي، ما يمكِّن الطرفين من تعميق وتجسيد مبدأ التعاون على خدمة المجتمع.

ويسعى مجلس المؤسسات الأهلية بالاستمرار في تطوير الأنشطة والمبادرات التي تسهم في دعم مسيرتها وتعظيم أثرها وإبراز دورها في المجتمع وتكامل الأثر بين مؤسسات القطاع غير الربحي بما يسهم في تحقيق رؤية 2030.