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في 4 أشهر.. أمانة عسير ترفع 72 ألف طن نفايات و103 سيارات تالفة

في 4 أشهر.. أمانة عسير ترفع 72 ألف طن نفايات و103 سيارات تالفة
https://almnatiq.net/?p=1075408
المناطق_عسير

رفعت أمانة منطقة عسير خلال الأربعة أشهر الماضية أكثر من 72,133 ألف طن من النفايات البلدية الصلبة والتي تنوعت ما بين نفايات منزلية وتجارية وزراعية ومخلفات بناء وهدم ، ورفع أكثر من ١٠٣ سيارة تالفة وهيكل.

و اوضحت الأمانة بأن أعمال النظافة تأتي ضمن مبادرة إزالة التشوّه البصري وتحسين المشهد الحضري، والجدولة المستمرة للبرامج التي تقوم بها الأمانة لرفع مستوى الخدمات في الأحياء السكنية بمدينة أبها حرصاً على تعزيز الوعي المجتمعي للمحافظة على البيئة.


يذكر أن الأمانة عزّزت جهودها في النظافة العامة خلال الفترة الماضية عبر جدولة خططها لتتواءم مع مستهدفات خطط الوزارة للمحافظة على البيئة .

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