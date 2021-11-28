أسواق القصيم تشهد حراكاً اقتصادياً في بداية إجازة الفصل الدراسي الأول

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تشهد مختلف الأسواق التجارية في مدينة بريدة ومحافظاتها هذه الأيام، انتعاشاً في حركة البيع والشراء؛ نظراً لكثافة إقبال المتسوقين الذين يحرصون على شراء ما يحتاجونه في بداية موسم الشتاء لإجازة الفصل الدراسي الأول لعام 1443هـ.

وبدأت الأسواق بعرض بضائعها الشتوية ومستلزماتها بأسعار متفاوتة تختلف بحسب المواد المعروضة استعداداً لاستقبال المتسوقين، لشراء ما يحتاجون استخدامه كالمفارش والخيام المتنقلة .

وأكد عدد من المتسوقين، حرصهم على اصطحاب عائلاتهم إلى المحلات لشراء ما يلزم من ملابس وأغذية ومقتنيات تحتاجها العائلات في موسم الشتاء، بحسب “واس”.