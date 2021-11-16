سمو أمير الحدود الشمالية يقلّد مدير الشرطة ومساعده رتبتيهما الجديدتين

الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية

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قلّد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه اليوم، مدير شرطة المنطقة اللواء رياض بن بدر الحزيمي ، ومساعد مدير الشرطة اللواء عبدالله بن صالح المحيميد ، رتبتيهما الجديدتين، وذلك بعد صدور الأمر السامي بترقيتهما إلى رتبة لواء.

وهنّأ سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان اللواء الحزيمي والمحيميد بالثقة الكريمة، متمنياً لهما التوفيق والسداد.

من جانبهما أعرب مدير الشرطة و مساعده عن سعادتهما بالثقة الغالية من ولاة الأمر، وبتشرفهما بتقلّد الرتبة من سمو أمير المنطقة، والذي يعد دافعًا لهما لمواصلة العطاء بكل جدّ وإخلاص