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سمو أمير الحدود الشمالية يقلّد مدير الشرطة ومساعده رتبتيهما الجديدتين

سمو أمير الحدود الشمالية يقلّد مدير الشرطة ومساعده رتبتيهما الجديدتين
الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية
https://almnatiq.net/?p=1075420
المناطق_واس

قلّد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه اليوم، مدير شرطة المنطقة اللواء رياض بن بدر الحزيمي ، ومساعد مدير الشرطة اللواء عبدالله بن صالح المحيميد ، رتبتيهما الجديدتين، وذلك بعد صدور الأمر السامي بترقيتهما إلى رتبة لواء.

وهنّأ سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان اللواء الحزيمي والمحيميد بالثقة الكريمة، متمنياً لهما التوفيق والسداد.

من جانبهما أعرب مدير الشرطة و مساعده عن سعادتهما بالثقة الغالية من ولاة الأمر، وبتشرفهما بتقلّد الرتبة من سمو أمير المنطقة، والذي يعد دافعًا لهما لمواصلة العطاء بكل جدّ وإخلاص

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