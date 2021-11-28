16 ديسمبر.. انطلاق المعرض الدولي للتمور بالرياض

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تستضيف الرياض المعرض الدولي للتمور يوم الثلاثاء الموافق 16 ديسمبر 2021 ويستمر لمدة خمسة أيام، بمشاركة نخبة من منتجي ومزارعي التمور والمنتجات التحويلية، تحت إشراف المركز الوطني للنخيل والتمور، والذي سيقام بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض .

ويعدّ المعرض منصة لأكبر تجمّع سنوي لمنتجي ومستهلكي التمور في المملكة، كما يهدف إلى رفع القيمة السوقية للتمور السعودية والإسهام في أن تكون المملكة أول مصدر للتمور في العالم، بالإضافة إلى زيادة التنافسية في السوق المحلي، وتثقيف المجتمع لزيادة الاستهلاك المحلي للتمور، وفتح أسواق جديدة للتجارة الإلكترونية للتمور وتشجيع الشباب من رواد الأعمال على إطلاق أعمالهم في قطاع النخيل والتمور، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية في القطاع لفتح أسواق جديدة في المجال.

ويتضمن المعرض في أيامه الخمسة أنشطة عدة مصاحبة، مثل ورش العمل والمحاضرات والفعاليات التثقيفية والبطولات العالمية، لتقديم تجربة كاملة للزائر والمشارك تثقيفاً وتعليماً وترفيهاً من خلال التثقيف بأهمية التمور وفوائدها، وتعليم الأطفال بأهمية هذا الموروث السعودي، وترفيه الزوار بوجود العديد من الفعاليات المتنوعة المختصة بمجال النخيل والتمور.

الجدير بالذكر أن المعرض يركز على دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وفتح أفاق تسويقية جديدة لتحقيق الأهداف الاستثمارية تشجيعاً للمنتجات السعودية لاستثمار المكونات الطبيعية التي تزخر بها البلاد، والرفع من تنافسيتها لتتقدم إلى الأسواق العالمية بما يظهر أهمية هذا المنتج السعودي، تماشياً مع أهداف رؤية 2030 الطموحة والهادفة لتنمية وتنويع الاقتصاد السعودي كأحد أهدافها الرئيسية.