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سمو أمير مكة يقلّد عدداً من قيادات شرطة المنطقة رتبهم الجديدة

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سمو أمير مكة يقلّد عدداً من قيادات شرطة المنطقة رتبهم الجديدة

سمو أمير مكة يقلّد عدداً من قيادات شرطة المنطقة رتبهم الجديدة
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المناطق_جدة

قلّد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة بحضور مدير شرطة المنطقة اللواء صالح الجابري عدداً من قيادات شرطة المنطقة رتبهم الجديدة.

 

وتمنى سموه للضباط المُترقين التوفيق في مهام عملهم وأن تكون عونًا لهم لما فيه خدمة الدين ثم المليك والوطن ، وهم
اللواء الدكتور محمد العتيبي مساعد مدير شرطة المنطقة للموارد البشرية، واللواء عثمان اليوسف مدير شرطة الطائف ، واللواء سليمان الطويرب مدير شرطة جدة، واللواء ابجاد النفيعي مساعد مدير شرطة المنطقة لشؤون الأمن، واللواء جمعان الزهراني مدير شرطة العاصمة المقدسة.

 

من جهتهم عبّر الضباط المترقون عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير المنطقة.

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