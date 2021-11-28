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سمو نائب أمير منطقة حائل يستقبل الرضيمان عضو إدارة الإفتاء في المنطقة

سمو نائب أمير منطقة حائل يستقبل الرضيمان عضو إدارة الإفتاء في المنطقة
https://almnatiq.net/?p=1075448
المناطق_واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة ‏حائل بمكتبه اليوم، الشيخ الدكتور أحمد بن جزاع الرضيمان، بعد تكليفه عضوًا بإدارة الإفتاء في المنطقة.

ونوَّه سموه بما توليه القيادة الحكيمة -أيدها الله- من اهتمام ودعم لمجالات الإفتاء والبحوث، ‏مشيدًا ‏بالدور الذي تقوم به الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، وبما يبذله سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ من جهود مباركة.

من جهته، أشاد الرضيمان ‏بدعم ومساندة سمو أمير المنطقة وسمو نائبه، ‏مؤكدًا حرصه على تقديم كل ما يخدم الوطن والمنطقة.

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