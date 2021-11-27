أمانة جدة تشارك في مبادرة “عطاء وطن” للعمل التطوعي 2030

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شاركت أمانة محافظة جدة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في مبادرة “عطاء وطن” تزامنا مع يوم التطوع السعودي والعالمي2021 ، الذي أقيمت فعالياته على الواجهة البحرية، ضمن إطار سعي الأمانة لتعزيز العمل التطوعي بما يحقق رؤية المملكة 2030 للوصول إلى مليون متطوع.

وتهدف المبادرة التي شارك فيها العديد من الفرق التطوعية والجهات ذات العلاقة إلى نشر وتعزيز ثقافة العمل التطوعي في المجتمع، في حين تضمنت البرامج إطلاق باصات تجوب محافظة جدة للتعريف بمنصة التطوع، بالإضافة إلى فقرات لفريق الدراجات الهوائية والاسكيت، وتوزيع شتلات زراعية لزوار الواجهة البحرية، وكذلك مشاركة الأطفال في فعالية تلوين جداريات عطاء الوطن.