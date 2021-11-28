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(871) إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا “كوفيد-19” خلال أسبوع

(871) إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا “كوفيد-19” خلال أسبوع
https://almnatiq.net/?p=1075464
المناطق_واس

بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا “كوفيد-19” (871) مخالفة خلال المدة من 16/ 4/ 1443هـ حتى 22/ 4/ 1443هـ.

وسجلت منطقة مكة المكرمة العدد الأعلى بـ (269)، ومنطقة الرياض بـ (217)، ومنطقة المدينة المنورة بـ (181)، تلتها منطقة حائل بـ (118)، ثم المنطقة الشرقية بـ (39)، ومنطقة تبوك بـ (33)، ومنطقة الباحة بـ (8)، ومنطقة عسير بـ (5)، ومنطقة القصيم بمخالفة واحدة، ودون مخالفات في منطقة جازان ومنطقة الحدود الشمالية ومنطقة الجوف ومنطقة نجران.

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بهذا الشأن.

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