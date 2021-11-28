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طبيبة من جنوب إفريقيا تكشف عن العارض الأول لإصابة الشخص بمتحور “أوميكرون”

طبيبة من جنوب إفريقيا تكشف عن العارض الأول لإصابة الشخص بمتحور “أوميكرون”
https://almnatiq.net/?p=1075468
المناطق_متابعات

تحدثت الدكتورة، أنجيليك كوتزي، من جنوب إفريقيا عن الأعراض الرئيسية الأولى لإصابة الشخص بسلالة “أوميكرون” الجديدة.

 

وقالت كوتزي، إنها انتبهت إلى احتمال ظهور هذه السلالة الجديدة للمرة الأولى عندما بدأ المرضى في عيادتها في العاصمة بريتوريا يشكون من أعراض مرض “كوفيد-19” التي بدت “غير منطقية” على الفور، وفق صحيفة “تيليغراف” البريطانية.

 

وأشارت إلى أن بعض الشبان من مختلف الأعمار كانوا يعانون من إرهاق شديد، كما كان هناك أيضا طفل في السادسة من عمره يعاني من ارتفاع شديد في معدل نبض القلب، لكن لا أحد منهم عانى من فقدان حاسة التذوق أو الشم.

 

ولفتت كوتزي: “نحو عشرين من مرضاها ثبتت إصابتهم بـ Covid-19 مع ظهور أعراض المتحور الجديد وكانوا في الغالب من الرجال الأصحاء الذين كانوا يشعرون بالتعب الشديد، وحوالي نصفهم غير مطعمين”.

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