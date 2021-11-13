نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان يزور مركز التأهيل الشامل بمنطقة تبوك

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زار معالي نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان عبدالعزيز بن عبدالله الخيال اليوم مركز التأهيل الشامل بمنطقة تبوك.

واستمع خلال زيارته لشرح من المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة منيف الحربي عن مستوى الخدمات المقدمة والجهود المبذولة في إطار جهود الهيئة في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان وفي مقدمتها حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضح الخيال أن الهيئة حريصة على تعزيز ودعم جميع الجهود المبذولة لرعاية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي كفلتها الأنظمة الوطنية والاتفاقات الدولية والإقليمية، التي أصبحت المملكة طرفًا فيها.