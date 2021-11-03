احدث الأخبار

سمو الأمير سعود بن جلوي يفتتح حديقة الحمراء للأشخاص ذوي الإعاقة في جدة
أبرز المواد
 البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يفتتح 4 مدارس نموذجية في سقطرى
منوعات
 نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان يزور مركز التأهيل الشامل بمنطقة تبوك
أبرز المواد
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10787.79 نقطة
أبرز المواد
 طبيبة من جنوب إفريقيا تكشف عن العارض الأول لإصابة الشخص بمتحور “أوميكرون”
أبرز المواد
 (871) إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا “كوفيد-19” خلال أسبوع
أبرز المواد
 “التحلية” تبحث مع نُخبة من مصنعي الشركات الروسية في مجال المياه بل تعزيز التعاون
أبرز المواد
 أمانة جدة تشارك في مبادرة “عطاء وطن” للعمل التطوعي 2030
أبرز المواد
 “تعليم جدة” تعتمد الأحد المقبل إجازة رسمية لمدارس التعليم العام
أبرز المواد
 سمو نائب أمير منطقة حائل يستقبل الرضيمان عضو إدارة الإفتاء في المنطقة
أبرز المواد
 تدشين الموقع الإلكتروني لصندوق البيئة
أبرز المواد
 سمو أمير مكة يقلّد عدداً من قيادات شرطة المنطقة رتبهم الجديدة
أبرز المواد
عاجل

كوريا الجنوبية تسجل 3928 إصابة جديدة بكورونا و56 وفاة

عاجل

الداخلية: السماح بالقدوم المباشر من جميع الدول لمن تلقى جرعة واحدة من لقاح كورونا داخل المملكة

سمو الأمير سعود بن جلوي يفتتح حديقة الحمراء للأشخاص ذوي الإعاقة في جدة

سمو الأمير سعود بن جلوي يفتتح حديقة الحمراء للأشخاص ذوي الإعاقة في جدة

أبرز المواد
البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يفتتح 4 مدارس نموذجية في سقطرى

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يفتتح 4 مدارس نموذجية في سقطرى

منوعات
نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان يزور مركز التأهيل الشامل بمنطقة تبوك

نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان يزور مركز التأهيل الشامل بمنطقة تبوك

أبرز المواد
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10787.79 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10787.79 نقطة

أبرز المواد

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يفتتح 4 مدارس نموذجية في سقطرى

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يفتتح 4 مدارس نموذجية في سقطرى
https://almnatiq.net/?p=1075480
المناطق_واس

افتتح البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن 4 مدارس نموذجية جديدة في محافظة سقطرى، يستفيد منها 5170 مستفيد، تتضّمن المدارس: مدرسة علي بن أبي طالب، ومدرسة معاذ بن جبل، ومدرسة ثانوية قلنسية، ومدرسة سرهن، بهدف دعم التعليم والتعلم من خلال توفير فرص تعليمية للطلاب والطالبات وبيئة مُحفّزة وشاملة للجميع.

 

وحضر الافتتاح كل من: وكيل المحافظة العميد ركن صالح علي سعد السقطري، ومساعد المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المهندس حسن العطاس، ووكيل المحافظة لشؤون الجزر المهندس رائد الجريبي، ومدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المهندس طارق الزايدي، ومدير عام لمكتب التربية والتعليم لمحافظة سقطرى أحمد إبراهيم الثقلي، ومدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي عبدالله طاهر، وعدد من مدراء عموم المكاتب السلطة المحلية في المحافظة، وعدد من المشايخ والشخصيات الاجتماعية في المحافظة وأولياء أمور الطلاب.

 

وتساهم المدارس النموذجية التي شيدها البرنامج في خلق بيئة تعليمية جيدة تُمكّن المدارس من تنفيذ برامجها التعليمية والأنشطة اللاصفية من خلال مرافق مجهزة بأعلى المواصفات، ومماثلة تمامًا للمواصفات المطبقة في المملكة، تشمل على المعامل العلمية ومعامل الحاسب الآلي ملاعب كرة الطائرة وملاعب كرة السلة.

 

ويسعى البرنامج إلى تطوير المدارس والمرافق التعليمية لجذب الطلبة وتحقيق هدف توفير تعليم شامل للجنسين، ويأتي بناء المدارس استثمارًا في أهم الموارد وهو المورد البشري، وتحديدًا في تعليم الأطفال وهو محور التنمية البشرية الأساسي، إضافةً إلى توفير الوظائف من خلال المؤسسات التعليمية المختلفة، والنواتج عنها جميعها تؤدي إلى تنمية اقتصادية محورها الإنسان المتعلم مما يحسن مستوى العيش والمعيشة.

 

وتساعد المرافق العلمية والتقنيات الحديثة في المدارس النموذجية في دعم الأنشطة اللاصفية وتعزيز المعرفة الشاملة للطلاب والطالبات، وكذلك تعزيز العملية التعليمية ورفع مستوى التحصيل العلمي للطلبة، كما تساعد في تحسين البيئة المدرسية، وتسهيل حصول الطلبة على التعليم الجيد، وتلبي حاجات التعطش المعرفي للطلبة، وتحقيق فرص تكافؤ فرص التعليم للجميع.

 

وقدّم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أكثر من 204 مشروع ومبادرة تنموية نفذها في مختلف المحافظات اليمنية خدمة للأشقاء اليمنيين في 7 قطاعات أساسية، وهي الصحة، والطاقة، والنقل، والمياه، والتعليم، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، إضافة إلى البرامج التنموية.

Advertisements

روابط ذات صلة

البرنامج السعودي ينفذ 204 مشروعات في 7 قطاعات باليمن

البرنامج السعودي ينفذ 204 مشروعات في 7 قطاعات باليمن
السفير آل جابر يلتقي وفد من برنامج الأغذية العالمي (صور)

السفير آل جابر يلتقي وفد من برنامج الأغذية العالمي (صور)

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*