سمو الأمير سعود بن جلوي يفتتح حديقة الحمراء للأشخاص ذوي الإعاقة في جدة

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افتتح صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي ، مستشار أمير منطقة مكة المكرمة ، محافظ جدة المكلف اليوم ، حديقة الحمراء ضمن مبادرة “نلعب معاً” ، بحضور معالي أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي.

وكانت أمانة جدة قد سلمت أرض الحديقة التي تكفلت بها مؤسسة عبدالقادر المهيدب لخدمة المجتمع بالتعاون مع مستشفى الدكتور سليمان فقيه ، بإنشاء الحديقة على مساحة 7000 متر مربع ، وتحتوي على أكثر من 13 لعبة للأشخاص ذوي الإعاقة والمدموجة مع الأسوياء في لعبة واحدة ضمن أعلى المعايير المعتمدة عالمياً وبطاقة استيعابية تصل إلى 200 زائر.