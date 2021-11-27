احدث الأخبار

الرياض.. كل ما تريد معرفته حول “[email protected]” للأمن السيبراني
أبرز المواد
 انطلاق فعاليات “جولة فنتك 21” بمشاركة البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات
أبرز المواد
 كأس أبطال الدوري السعودي الإلكتروني يختتم بطولته الأولى
أبرز المواد
 التعادل الإيجابي يحكم مواجهة الهلال وأبها
أبرز المواد
 رغم فوائده الكثيرة.. علماء يكتشفون عناصر مشعة في الموز
منوعات
 «خلّوها» تمتّع زوار موسم الرياض بروائع الشعر النبطي والرقصات الشعبية
ثقافة وفنون
 مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة “مسام” ينتزع أكثر من 1300 لغم في اليمن خلال أسبوع
أبرز المواد
 إنفاذاً لتوجيهات الملك.. تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة وصلاحية تأشيرات الزيارة
أبرز المواد
 سمو الأمير سعود بن جلوي يفتتح حديقة الحمراء للأشخاص ذوي الإعاقة في جدة
أبرز المواد
 البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يفتتح 4 مدارس نموذجية في سقطرى
أبرز المواد
 نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان يزور مركز التأهيل الشامل بمنطقة تبوك
أبرز المواد
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10787.79 نقطة
أبرز المواد
عاجل

كوريا الجنوبية تسجل 3928 إصابة جديدة بكورونا و56 وفاة

عاجل

الداخلية: السماح بالقدوم المباشر من جميع الدول لمن تلقى جرعة واحدة من لقاح كورونا داخل المملكة

الرياض.. كل ما تريد معرفته حول “Hack@” للأمن السيبراني

الرياض.. كل ما تريد معرفته حول “[email protected]” للأمن السيبراني

أبرز المواد
انطلاق فعاليات “جولة فنتك 21” بمشاركة البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات

انطلاق فعاليات “جولة فنتك 21” بمشاركة البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات

أبرز المواد
كأس أبطال الدوري السعودي الإلكتروني يختتم بطولته الأولى

كأس أبطال الدوري السعودي الإلكتروني يختتم بطولته الأولى

أبرز المواد
التعادل الإيجابي يحكم مواجهة الهلال وأبها

التعادل الإيجابي يحكم مواجهة الهلال وأبها

أبرز المواد

«خلّوها» تمتّع زوار موسم الرياض بروائع الشعر النبطي والرقصات الشعبية

«خلّوها» تمتّع زوار موسم الرياض بروائع الشعر النبطي والرقصات الشعبية
https://almnatiq.net/?p=1075494
المناطق_الرياض

أحيا ستة شعراء الأمسية الثالثة من محاورات منطقة “خلّوها”، إحدى مناطق موسم الرياض 2021، وسط تفاعل كبير من جمهور “القَلطة” الذين اكتظت بهم ساحات الفعالية.

 

وأكدت معاني المحاورة الأولى، التي دارت بين الشاعرين سلطان الهاجري وتركي الميزاني في ثالث ليالي “خلّوها”، على اللحمة الوطنية، والثناء على القيادة الرشيدة وحكمتها، وأهمية الدفاع عن الوطن في مختلف الميادين.

 

ثم دارت المحاورة الثانية بين الشاعرين صقر سليم ومحمد بن مشيط المرّي، والثالثة بين الشاعرين حمدان العصيمي وعيضة الشلوي، وتخلّل هاتين المحاورتين بعض أبيات الردّ الطريفة، وسط تفاعل وحماس الجمهور.

 

وأثنى الشعراء المشاركون في الأمسية الثالثة من “خلّوها” على هيئة الترفيه المشرفة على موسم الرياض 2021، الذي حققت فعالياته رغبات مختلف شرائح المجتمع، ومن ضمنهم جمهور شعر الردّ.

 

وأتاحت اللجنة المنظمة لفعالية “خلّوها” الفرصة لمشاركة بعض الشعراء الخليجيين الذين اشتُهروا في ميادين المحاورة، حيث شهدت الأمسية الثالثة مشاركة الشاعر الإماراتي محمد بن مشيط المرّي، كما تشهد أمسيات الفعالية مشاركة الشعراء المبدعين من مختلف مناطق المملكة، في تنوعٍ جميل يثري هذه الأمسيات.

 

وجاءت الأمسية الثالثة امتدادًا لأمسيتين سابقتين، أحيا فعاليات الليلة الأولى منهما الشعراء: حبيب العازمي، فلاح القرقاح، مصلح بن عياد، زيد العضيلة، إضافة إلى فواز السعيدي، وزامل السبيعي، فيما كانت الليلة الثانية من نصيب الشعراء: محمد السناني، سفر الدغيلبي، عبد الله بن عتقان، معتق العياضي، محمد بن شديد، متعب المسفري.

 

وتأتي فعالية “خلّوها” بتنظيم من الهيئة العامة للترفيه ومشاركة وزارة الثقافة، حيث انطلقت الخميس الماضي، وتعد إحدى مناطق موسم الرياض 2021 الترفيهية، وتركز على التراث والفعاليات الشعرية، وتستقطب الشعراء ومحبي الشعر النبطي بمسابقات فريدة.

 

وتتضمن المنطقة عدة فعاليات ثقافية وتراثية جاذبة لمحبي الشعر، تقدمها عبر منطقة “الرِّديَّة”، التي تحتوي على مسرح رئيس لعروض الرديّة بحضور أبرز الشعراء النبطيين، وعروض الرقصات الشعبية العامة، إضافة إلى منطقة “المجلاس” بتصميمها الشعبي لديوانياتها.

 

كما تضم “خلّوها” منطقة “فلة حجاج”، وهي منصة تتيح للزوار المهتمين بالشعر من كافة الأعمار خوض تجارب حية ومتنوعة، منها: الشاعر الصغير، ومنصة الشعراء التجريبية (تجارب ومواهب)، إلى جانب تخصيص عروض تفاعلية ومنطقة مخصصة للأطفال يعرضون فيها مواهبهم.

روابط ذات صلة

غدا.. موسم الرياض يستضيف فعالية @Hack في أكبر حدث للأمن السيبراني

غدا.. موسم الرياض يستضيف فعالية @Hack في أكبر حدث للأمن السيبراني
“موسم الرياض” يستعد لإطلاق “RUSH” للألعاب الإلكترونية ويفتح باب شراء التذاكر

“موسم الرياض” يستعد لإطلاق “RUSH” للألعاب الإلكترونية ويفتح باب شراء التذاكر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*