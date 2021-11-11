احدث الأخبار

الرياض.. كل ما تريد معرفته حول “[email protected]” للأمن السيبراني
أبرز المواد
 انطلاق فعاليات “جولة فنتك 21” بمشاركة البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات
أبرز المواد
 كأس أبطال الدوري السعودي الإلكتروني يختتم بطولته الأولى
أبرز المواد
 التعادل الإيجابي يحكم مواجهة الهلال وأبها
أبرز المواد
 رغم فوائده الكثيرة.. علماء يكتشفون عناصر مشعة في الموز
منوعات
 «خلّوها» تمتّع زوار موسم الرياض بروائع الشعر النبطي والرقصات الشعبية
ثقافة وفنون
 مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة “مسام” ينتزع أكثر من 1300 لغم في اليمن خلال أسبوع
أبرز المواد
 إنفاذاً لتوجيهات الملك.. تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة وصلاحية تأشيرات الزيارة
أبرز المواد
 سمو الأمير سعود بن جلوي يفتتح حديقة الحمراء للأشخاص ذوي الإعاقة في جدة
أبرز المواد
 البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يفتتح 4 مدارس نموذجية في سقطرى
أبرز المواد
 نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان يزور مركز التأهيل الشامل بمنطقة تبوك
أبرز المواد
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10787.79 نقطة
أبرز المواد
عاجل

كوريا الجنوبية تسجل 3928 إصابة جديدة بكورونا و56 وفاة

عاجل

الداخلية: السماح بالقدوم المباشر من جميع الدول لمن تلقى جرعة واحدة من لقاح كورونا داخل المملكة

الرياض.. كل ما تريد معرفته حول “Hack@” للأمن السيبراني

الرياض.. كل ما تريد معرفته حول “[email protected]” للأمن السيبراني

أبرز المواد
انطلاق فعاليات “جولة فنتك 21” بمشاركة البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات

انطلاق فعاليات “جولة فنتك 21” بمشاركة البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات

أبرز المواد
كأس أبطال الدوري السعودي الإلكتروني يختتم بطولته الأولى

كأس أبطال الدوري السعودي الإلكتروني يختتم بطولته الأولى

أبرز المواد
التعادل الإيجابي يحكم مواجهة الهلال وأبها

التعادل الإيجابي يحكم مواجهة الهلال وأبها

أبرز المواد

رغم فوائده الكثيرة.. علماء يكتشفون عناصر مشعة في الموز

رغم فوائده الكثيرة.. علماء يكتشفون عناصر مشعة في الموز
https://almnatiq.net/?p=1075497
المناطق_متابعات

رصد علماء من جامعة بكين عناصر مشعة في الموز، وذلك لاحتواء هذه الثمار على نظير البوتاسيوم -40، وهو مصدر للإشعاع الذي يؤثر سلبا على الصحة.

 

وحسب العلماء فإن الإشعاع ضئيل جدا، حيث تصل جرعة الإشعاع المتلقاة من تناول موزة واحدة نحو 0.0778 ميكروسيفرت، بمعنى أن الفرد يحتاج إلى أكل 274 موزة يوميا، لمدة سبع سنوات ليصل الإشعاع إلى مرحلة قادرة على التأثير على صحته، وفق”سبوتنيك”.

 

وأكد العلماء أن الموز ليس الشيء المشع الوحيد حولنا، فالإشعاع يأتي إلينا من السماء عن طريق الكواكب والنجوم بما يسمى بالإشعاعات الكونية بكميات أكثر بكثير من الموجودة في الموز.

 

ووفقاً لهيئة الغذاء والدواء الأمريكية، فإن الموز يخفض خطر الإصابة بالنوبات القلبية والجلطات الدماغية، ويُقلل من خطر الإصابة بالسرطان، لما يحتويه من معادن وفيتامينات عديدة من ضمنها البوتاسيوم، وهو أحد أهم مصادر الطاقة لجسم الإنسان.

روابط ذات صلة

دراسة طبية تحذر من تناول الموز على معدة فارغة في الصباح.. لهذا السبب

دراسة طبية تحذر من تناول الموز على معدة فارغة في الصباح.. لهذا السبب
“الغذاء والدواء” تنصح بتناول أنواع معينة من الفاكهة في الوجبات اليومية: لها فوائد كبيرة

“الغذاء والدواء” تنصح بتناول أنواع معينة من الفاكهة في الوجبات اليومية: لها فوائد كبيرة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*