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التعادل الإيجابي يحكم مواجهة الهلال وأبها

التعادل الإيجابي يحكم مواجهة الهلال وأبها

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التعادل الإيجابي يحكم مواجهة الهلال وأبها

التعادل الإيجابي يحكم مواجهة الهلال وأبها
https://almnatiq.net/?p=1075501
المناطق_الرياض

يلتقي فريق الهلال بنظيره أبها مساء اليوم الأحد 28 نوفمبر، على أرضية استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة)، لحساب فعاليات المرحلة الثالثة عشر من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم 2021/2022م.

 

انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بين الهلال وأبها بهدف لكل منهما.

 

حصد الهلال السعودي قبل أيام قليلة لقب دوري أبطال آسيا للمرة الرابعة في تاريخه، بعد الانتصار على بوهانغ ستيلرز بهدفين دون رد في اللقاء النهائي، الذي شهد تفوق واضح وأداء رائع للزعيم السعودي، وهذا قد ينعكس بالإيجاب على بطولة الدوري الذي سيتفرغ لها في الوقت الحالي.

 

ويحتل الموج الأزرق المركز الهلال المركز الرابع على جدول الترتيب برصيد 19 نقطة، جمعهما من 9 لقاءات منهم 5 انتصارات و4 تعادلات مع بقاء له 3 لقاءات مؤجله غير هذه الموقعة.

 

وأنهى زعيم آسيا وبطل النسخة الماضية تحضيراته لهذه المباراة بكل قوة وتركيز عالي ومعنويات مرتفعة، حيث يطمح في تحقيق الانتصار ومواصلة الطريق الصحيح نحو العودة إلى الدفاع عن لقبه للموسم الثالث على التوالي، ومحاولة الاستمرار في سجله الخالي من الزائم.

 

وفي نفس السياق، فإن أبها يدرك صعوبة المواجهة نظرًا لقوة الخصم، ولكن سيحاول استغلال الدفعة المعنوية التي تلقاها بعد الانتصار على الأهلي السعودي بهدفين دون رد في الجولة الماضية، ليرفع رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثاني عشر على جدول الترتيب.

 

ويدخل أبها اللقاء بمعنويات مرتفعة وثقة عالية، حيث يرغب في تقديم مستوى مميز أمام الخصم لمحاولة تحقيق الفوز وتعزيز رصيده من النقاط للتقدم على جدول الترتيب إلى المناطق الأمنة.

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