كأس أبطال الدوري السعودي الإلكتروني يختتم بطولته الأولى

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اختتمت أمس مجريات البطولة الأولى من بطولات كأس أبطال الدوري السعودي الإلكتروني و المقامة لرياضة Call Of Duty الإلكترونية، إذ يضم 5 بطولات لـ5 رياضات إلكترونية مختلفة والذي يحدد فيها بطل العام لكل رياضة إلكترونية .

وشهدت البطولة حضور جماهيري كثيف وانتهت بتحقيق نادي F16 Esports اللقب بعد فوزه في النهائي على نادي Falcons Esports الذي احتل المركز الثاني.

وستنطلق الجمعة المقبلة البطولة الثانية من بطولات كأس أبطال الدوري السعودي الإلكتروني التي ستقام لرياضة CS: GO الإلكترونية وبإمكان الجماهير حجز تذاكر الحضور عن طريق الرابط https://t.co/nH5ATcd9Or?amp=1 .

و عبر نائب الرئيس التنفيذي للعمليات والرياضة بالاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية أحمد البشري عن سعادته بالحضور والإقبال على البطولة , مشيرا إلى أن بطولات الاتحاد تلامس جمهور الرياضات الإلكترونية وتحقق مرادهم وهو ما نسعى له من تنظيم مثل هذه البطولات.