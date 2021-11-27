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انطلاق فعاليات “جولة فنتك 21” بمشاركة البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات

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انطلاق فعاليات “جولة فنتك 21” بمشاركة البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات

انطلاق فعاليات “جولة فنتك 21” بمشاركة البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات
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المناطق_واس

انطلقت اليوم فعاليات “جولة فنتك 21” بمشاركة معالي محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد المبارك، ومعالي رئيس مجلس هيئة السوق المالية الأستاذ محمد القويز، ومعالي نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم العوهلي، إضافة إلى أكثر من 60 متحدثًا من قادة القطاعات المُسهمة في نمو قطاع التقنية المالية في المملكة، وخبراء وأكاديميين محليين وعالميين.

 

وأكد معالي الدكتور فهد المبارك خلال الجلسة المنعقدة افتراضيًا -التي تستمر حتى 9 ديسمبر 2021م- على أهمية التعاون بين جميع الجهات، وتضافر الجهود لتطوير وتمكين قطاع التقنية المالية، كما سلط الضوء على مبادرات البنك المركزي السعودي التي من شأنها الإسهام في تطور القطاع المالي لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. وأضاف معاليه: من المتوقع أن يسهم تفعيل خدمات المصرفية المفتوحة بتحقيق عدد من الفوائد على منظومة القطاع المالي، أهمها: زيادة المنافسة والخدمات المبتكرة، وزيادة مستوى الكفاءة في الأنظمة المصرفية، ورفع معدلات الشمول المالي.

 

من جانبه تطرق معالي الأستاذ محمد القويز إلى الدور الذي تلعبه شركات التقنية المالية في تطوير الأسواق المالية، قائلاً: “إن شركات التقنية المالية تطور أفكارا تقنية تتحدى الوضع الراهن، وتحدي الوضع الراهن له قيمة مضافة لأنه يقدم منتجا لم يكن موجودا في السابق، وهذا الابتكار في المنتجات والخدمات الجديدة سيزيد من حجم شرائح المستفيدين من قطاع الخدمات المالية ويحسّن من خدمات القطاع بشكل عام”.

 

من جهته تحدث معالي المهندس هيثم العوهلي عن التطور السريع لقطاع التقنية المالية في المملكة، مبينا أن القطاع شهد تطورا كبيرا بحسب نتائج المسح الوطني للتقنية المالية الذي نشرته “فنتك السعودية”، الذي أظهر أن 3 من كل 4 أشخاص في المملكة يستخدمون التقنية المالية، وذلك يدل على ثقة العملاء بحلول التقنية المالية.

 

يذكر أن عام 2021م كان محورياً لقطاع التقنية المالية في المملكة، حيث شهدنا زيادة بنسبة 37 في المئة في عدد شركات التقنية المالية النشطة في المملكة، وزيادة في استثمارات رأس المال الجريء تجاوزت 680 مليون ريال في شركات التقنية المالية السعودية، كما نتوقع أن يكون عام 2022م عاماً مهماً آخر لقطاع التقنية المالية، وأن يستمر الدعم من الجهات التشريعية من خلال إصدار اللوائح الجديدة ومبادرات التقنية المالية الوطنية، وإطلاق مبادرة المصرفية المفتوحة،إضافة إلى مواصلة ضخ الاستثمارات من قبل المستثمرين، وكل ذلك من شأنه أن يطور جيلا جديدا من حلول التقنية المالية في المملكة.

 

وتعد “جولة فنتك 21” سلسلة من الفعاليات الأكبر للتقنية المالية في الشرق الأوسط، التي تشمل لقاءات مع قادة القطاعات المُسهمة في تطور قطاع التقنية المالية، وحلقات نقاش ومحاضرات باللغتين العربية والإنجليزية حول موضوعات تتعلق بقطاع التقنية المالية مثل: الخدمات المصرفية المفتوحة، وقواعد البيانات المتسلسلة، والتأمين الصحي، والتشريعات، وغيرها من الموضوعات، وتمنح “جولة فنتك 21” الجميع فرصة لتوسيع آفاق معرفتهم حول التقنية المالية من خلال حضور جميع الفعاليات افتراضيا، وللتسجيل والحصول على المزيد من المعلومات يمكن زيارة الرابط: www.fintech-tour.com.

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