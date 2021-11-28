الرياض.. كل ما تريد معرفته حول “Hack@” للأمن السيبراني

انطلقت اليوم فعاليات الحدث العالمي “[email protected]” للأمن السيبراني، والذي يأتي ضمن فعاليات موسم الرياض 2021، بالشراكة بين الاتحاد والهيئة العامة للترفيه من جهة و”Informatech” و”BlackHat” من جهة أخرى، بهدف التصدي للمخاطر السيبرانية حول العالم.
وفيما يلي أبرز المعلومات عن الفعالية الأكبر من نوعها:
بدأت اليوم وتستمر حتى 30 نوفمبر
تعد الأكبر من نوعها في المنطقة بأسرها
تأتي كجزء من فعاليات موسم الرياض 2021
تستقطب أفضل خبراء الأمن السيبراني في العالم إلى المملكة
تُمثل فرصةً لخبراء تكنولوجيا المعلومات للتعاون وتبادل المعارف
تتيح لمبتكري حلول الأمن السيبراني استعراض أحدث الحلول الدفاعية والهجومية
تسلط الضوء على 17 قطاعًا أبرزها الأمان التطبيقي والتشفير وإنترنت الأشياء
تأتي ترجمةً لتوجيهات الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وتحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة
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