الرياض.. كل ما تريد معرفته حول “Hack@” للأمن السيبراني

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انطلقت اليوم فعاليات الحدث العالمي “[email protected]” للأمن السيبراني، والذي يأتي ضمن فعاليات موسم الرياض 2021، بالشراكة بين الاتحاد والهيئة العامة للترفيه من جهة و”Informatech” و”BlackHat” من جهة أخرى، بهدف التصدي للمخاطر السيبرانية حول العالم.

وفيما يلي أبرز المعلومات عن الفعالية الأكبر من نوعها:

بدأت اليوم وتستمر حتى 30 نوفمبر

تعد الأكبر من نوعها في المنطقة بأسرها

تأتي كجزء من فعاليات موسم الرياض 2021

تستقطب أفضل خبراء الأمن السيبراني في العالم إلى المملكة

تُمثل فرصةً لخبراء تكنولوجيا المعلومات للتعاون وتبادل المعارف

تتيح لمبتكري حلول الأمن السيبراني استعراض أحدث الحلول الدفاعية والهجومية

تسلط الضوء على 17 قطاعًا أبرزها الأمان التطبيقي والتشفير وإنترنت الأشياء

تأتي ترجمةً لتوجيهات الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وتحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة