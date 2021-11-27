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شركة التصنيع الوطنية تعلن عن وظائف شاغرة في عدة مدن

شركة التصنيع الوطنية تعلن عن وظائف شاغرة في عدة مدن
https://almnatiq.net/?p=1075520
المناطق_الرياض

تعلن شركة التصنيع الوطنية ، عن توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم البكالوريوس ، في عدة تخصصات للعمل في فروع الشركة في  (الرياض، الجبيل، الدمام، جيزان)، وفق التفاصيل التالية:

» المسميات الوظيفية:

  • مدقق خارجي.
  • متخصص أمن تكنولوجيا المعلومات
  • مشغل
  • مشرف الأمن
  • أخصائي أول ، CM – MRO والمواد الاستهلاكية.
  • شريك أعمال رئيسي.
  • شريك أعمال أول
  • مهندس ميكانيكي ، صيانة
  • سكرتير تنفيذي
  • مندوب مبيعات.
  • مفتش ، كهربائي و معدات.
  • مستشار رئيسي ثاني ، تطوير الأعمال.
  • مشغل ثالث.
  • مشغل
  • مهندس كهربائي.
  • مفتش – مراقبة الجودة.
  • مشرف أول – صيانة.
  • مشغل اللوحة – كسارة الإيثيلين (منطقة باردة)

» أماكن العمل:

  • الرياض
  • الجبيل
  • الدمام
  • جيزان
  • للتقديم من خلال الرابط(من هنا).

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