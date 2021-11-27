شركة التصنيع الوطنية تعلن عن وظائف شاغرة في عدة مدن

المناطق_الرياض

تعلن شركة التصنيع الوطنية ، عن توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم البكالوريوس ، في عدة تخصصات للعمل في فروع الشركة في (الرياض، الجبيل، الدمام، جيزان)، وفق التفاصيل التالية:

» المسميات الوظيفية:

مدقق خارجي.



متخصص أمن تكنولوجيا المعلومات



مشغل



مشرف الأمن



أخصائي أول ، CM – MRO والمواد الاستهلاكية.



شريك أعمال رئيسي.



شريك أعمال أول



مهندس ميكانيكي ، صيانة



سكرتير تنفيذي



مندوب مبيعات.



مفتش ، كهربائي و معدات.



مستشار رئيسي ثاني ، تطوير الأعمال.



مشغل ثالث.



مشغل



مهندس كهربائي.



مفتش – مراقبة الجودة.



مشرف أول – صيانة.



مشغل اللوحة – كسارة الإيثيلين (منطقة باردة)

» أماكن العمل: