شركة التصنيع الوطنية تعلن عن وظائف شاغرة في عدة مدن

تعلن شركة التصنيع الوطنية ، عن توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم البكالوريوس ، في عدة تخصصات للعمل في فروع الشركة في (الرياض، الجبيل، الدمام، جيزان)، وفق التفاصيل التالية:
» المسميات الوظيفية:
- مدقق خارجي.
- متخصص أمن تكنولوجيا المعلومات
- مشغل
- مشرف الأمن
- أخصائي أول ، CM – MRO والمواد الاستهلاكية.
- شريك أعمال رئيسي.
- شريك أعمال أول
- مهندس ميكانيكي ، صيانة
- سكرتير تنفيذي
- مندوب مبيعات.
- مفتش ، كهربائي و معدات.
- مستشار رئيسي ثاني ، تطوير الأعمال.
- مشغل ثالث.
- مشغل
- مهندس كهربائي.
- مفتش – مراقبة الجودة.
- مشرف أول – صيانة.
- مشغل اللوحة – كسارة الإيثيلين (منطقة باردة)
» أماكن العمل:
- الرياض
- الجبيل
- الدمام
- جيزان
- للتقديم من خلال الرابط(من هنا).
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