استشاري أمراض معدية: متحور أوميكرون أكثر خطورة من “دلتا” وسريع الانتشار (فيديو)

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قال استشاري الأمراض المعدية الدكتور طارق الأزرقي، إن متحور “أوميكرون” شديد ومن أقوى المتحورات انتشارا.

وأضاف خلال تصريحات لـ برنامج “عين الخامسة” المعروض عبر قناة الإخبارية، أن “أوميكرون” يفوق متحور دلتا في الخطورة وسرعة الانتشار.

وأوضح أن المتحور كان موجودا من 3 أسابيع في جنوب إفريقيا، والتخوف العالمي الآن بسبب أن يكون له قدرة على مواجهة المناعة المكتسبة من الإصابة السابقة، ومن اللقاحات.

ولفت إلى أن المتحور الجديد ينتشر في أوروبا بشكل سريغ سريع جدا، ولا يحترم الحدود، وربما يكون موجودا في الكثير من الدول لكن لم يكشف عنه حتى الآن.