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النيابة العامة تعدِّد أنشطة الغش الموجبة للتوقيف

النيابة العامة تعدِّد أنشطة الغش الموجبة للتوقيف
https://almnatiq.net/?p=1075537
المناطق_الرياض

جددت النيابة العامة، اليوم الأحد، التأكيد على أن أي نشاط ينطوي على ممارسات بقصد الغش في المنتج، وتُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف إذا كان المنتج المغشوش أو المواد المستعملة في غشه مضرة بصحة الإنسان أو الحيوان أو مؤثرة على سلامتهما.

 

وقالت النيابة العامة، إن المنتج المغشوش طبقًا لنظام مكافحة الغش التجاري، هو كل منتج دخل عليه تغيير أو عبث بصورة ما مما أفقده شيئًا من قيمته المادية أو المعنوية، سواء كان ذلك بالإضافة أو بالإنقاص أو بالتصنيع أو بغير ذلك، في ذاته أو طبيعته أو جنسه أو نوعه أو شكله أو عناصره أو صفاته او متطلباته أو خصائصه أو مصدره أو قدره سواء في الوزن أو الكيل، أو المقاس أو العدد أو الطاقة أو العيار.

 

وتابعت: إن ذلك يشمل أيضا كل منتج غير مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة، وأشارت إلى أن المنتج الفاسد هو كل منتج لم يعد صالحا للاستغلال أو الاستعمال أو الاستهلاك وفق ما تبينه اللائحة.

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