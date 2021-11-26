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رئاسة الحرس الملكي والخطوط السعودية توقّعان مذكرة تفاهم في المجالات التدريبية واللوجستية

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رئاسة الحرس الملكي والخطوط السعودية توقّعان مذكرة تفاهم في المجالات التدريبية واللوجستية

رئاسة الحرس الملكي والخطوط السعودية توقّعان مذكرة تفاهم في المجالات التدريبية واللوجستية
https://almnatiq.net/?p=1075552
المناطق_مكة

أبرمت المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية في جدة اليوم، مع رئاسة الحرس الملكي مذكرة تفاهم بمقر أكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران، تشمل العديد من المجالات التدريبية واللوجستية، وذلك في إطار ترسيخ مبدأ التعاون المشترك بين “السعودية” ومؤسسات الدولة وقطاعاتها المختلفة وتنسيق الجهود وتكاملها من أجل تحقيق الأهداف وتفعيل العمل المشترك.

وقّع المذكرة كل من معالي مدير عام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العُمر ، ومعالي رئيس الحرس الملكي الفريق الأول الركن سهيل بن صقر المطيري، بهدف تبادل الخبرات البشرية والعلمية بين الطرفين، بما يحقق كفاءة الخدمات ويزيد فرص تحقيق الأهداف ويعود بالنفع على منسوبي الطرفين.

وأوضح معالي المهندس العُمر أن الخطوط السعودية دأبت على توسيع شراكاتها ومد الجسور لعقد الاتفاقيات الثنائية مع القطاعات الحكومية والخاصة لما في ذلك من تحقيق العديد من المنافع وتبادل الخبرات سواءً في العنصر البشري أو تقديم الخدمات، مشيرًا إلى أن الخطوط السعودية تتميز بعناصرها البشرية المؤهلة وإمكانياتها التقنية المتقدمة والبرامج التدريبية المتخصصة.

من جانبه، أوضح معالي الفريق الأول الركن المطيري، أن هذا التعاون يأتي تجسيدًا للنهضة الشاملة التي تعيشها المملكة على جميع الأصعدة والمستويات، تحقيقًا لأسس التكامل والتعاون بين الأجهزة الحكومية، وإكمالًا للرسالة التعليمية والتدريبية بالحرس الملكي بما يواكب رؤية المملكة 2030.

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