أول دولة ترصد عددا كبيرا من “أوميكرون”.. تعرف عليها

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أوميكرون
https://almnatiq.net/?p=1075557
المناطق ـ متابعات

أعلنت هولندا، مساء اليوم الأحد، رصد 13 حالة إصابة بالمتحور “أوميكرون” الجديد من فيروس كورونا بين مسافرين وافدين أول أمس الجمعة، على متن طائرتين من دول في جنوب أفريقيا.

 

وقال مسئولون في وزارة الصحة الهولندية، إن هناك 61 شخصًا على متن الطائرتين أثبتت اختباراتهم الصحية إيجابية إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، من بينهم نسبة 21 % إصابة بمتحور “أوميكرون”.

 

أضافوا أنه من المحتمل أن يكون هناك المزيد من حالات الإصابة بالمتحور الجديد في البلاد، بحسب شبكة “سكاي نيوز”.

 

 

جدير بالذكر أن السلطات في هولندا، تحاول التواصل مع 5 آلاف مسافر آخر وصولوا من جنوب إفريقيا أو بوتسوانا أو إيسواتيني أو ليسوتو أو موزمبيق أو ناميبيا أو زيمبابوي منذ يوم الإثنين الماضي.

 

 

وتم رصد متحور “أوميكرون” بالمملكة المتحدة، وألمانيا، وإيطاليا، وبلجيكا وبوتسوانا وهونج كونج والدنمارك وأستراليا.

 

يشار إلى أنه تم تسجيل أول إصابة بسلالة B.1.1.529″”، التي أطلقت عليها لاحقا منظمة الصحة العالمية اسم “أوميكرون”، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى بها وتجاوز 80 مصابا.

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