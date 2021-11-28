النصر يوقع مع مدرب جديد.. من هو؟

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تداولت أنباء خلال الساعات الأخيرة، عن توقيع الفرنسي رودي جارسيا، مع النصر، لبدء مهمة تدريب الفريق.

رودي جارسيا هو مدرب فرنسي الجنسية، ولد في مدينة نيمورس في 20 فبراير 1964.

لعب جارسيا كرة القدم، وبدأ مسيرته كلاعب مع نادي كوربيل إيسونيس في الأعمار السنية، ومنه انتقل إلى فيري تشاتيلون ثم إلى ليل الذي ظهر معه لأول مرة على مستوى الفريق الأول.

انتقل من نادي ليل إلى كان بعد ذلك، ومنه إلى مارتيجيس، وأنهى مسيرته في الفريق الذي بدأ فيه وهو طفل نادي كوربيل إيسونيس.

كما بدأ ممارسة كرة القدم بدأ التدريب في نفس الفريق، وكان ذلك في الفترة بين 1994 و1998 ثم انتقل إلى سانت إيتيان في 2001، لكنه سرعان ما رحل.

أصبح رودي جارسيا مدرب ديجون في 2002، وظل معه حتى 2007، عندما انتقل إلى لو مان وقضى معه موسم واحد قبل العودة إلى ليل كمدرب.

يذكر أن النصر بدأ الموسم بالمدرب البرازيلي مانو مينيز ثم تسلم البرتغالي بيدرو إيمانويل، المهمة، قبل أن يتم إسنادها إلى البرازيلي مارسيلو سيزار، مؤقتًا.

وأعلن النصر بعد خسارته في الكلاسيكو من الاتحاد في الدوري السعودي، عن إقالة مدربه مانو مينيزيس من إدارة الفريق.