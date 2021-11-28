كأس العرب.. فكرة انطلقت من لبنان والسعودية أول حاصد للقلب في هذا القرن

المناطق ـ خاص

تتجه الأنظار إلى العاصمة القطرية الدوحة التي تستضيف بطولة كأس العرب 2021، بين 30 نوفمبر و18 ديسمبر.

وتقام البطولة بمشاركة 16 منتخبا، وتقام المباريات على 6 من ملاعب كأس العالم 2022 التي تقام بعد عام واحد.

وقبل ستة عقود، انطلقت فكرة بطولة كأس العرب بدعوة لبنانية ووجدت الفكرة زخماً كبيراً لكن البداية القوية للبطولة ما لبثت أن واجهت بعض الصعوبات التي أدت إلى عدم إقامتها بانتظام.

وكان الرئيس الأسبق للاتحاد اللبناني للعبة جورج دباس، هو أول من دعا لإنشاء هذه البطولة، موجهاً الدعوة إلى عقد اجتماع لجمعية عمومية للاتحادات العربية لكرة القدم في 1962.

وبالفعل، لاقت الفكرة رواجاً لدى خمس دول عربية هي تونس وسوريا ولبنان والكويت والأردن لتقام النسخة الأولى في العام التالي بمشاركة تلك المنتخبات.

وبعدها أقيمت نسختان في حقبة الستينيات ولكن ظروف الحرب والمشاكل السياسية في المنطقة تسببت في توقف البطولة لمدة 16 عاماً حتى تقررت عودتها في 1982 ولكن هذه النسخة التي كانت مقررة في لبنان ألغيت بسبب الاجتياح الإسرائيلي للبلاد.

وبعدها بثلاث سنوات، عادت الحياة إلى بطولة كأس العرب من خلال النسخة الرابعة التي استضافتها السعودية ثم استضافت الأردن النسخة التالية، فيما شهدت حقبة التسعينيات من القرن الماضي نسختين فقط من البطولة التي عانت من إقامتها بشكل متقطع.

ومنذ بداية القرن الحالي، أقيمت نسختان فقط لبطولة كأس العرب في 2002 وفي المباراة النهائية، فازت السعودية على البحرين بالهدف الذهبي بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي.

والأخرى في 2012 فازت بها المغرب على حساب ليبيا، فيما ألغيت نسخة أخرى في 2009 لعدم وجود رعاة.

والآن، تترقب جماهير الكرة العربية من الخليج العربي شرقاً إلى المحيط الأطلسي غرباً إقامة فعاليات النسخة العاشرة من البطولة، والتي تستضيفها قطر من 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي إلى 18 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، ويراود الأمل كثيرين في أن تكون هذه النسخة نقطة انطلاق جديدة للبطولة على أن تقام في المستقبل بشكل منتظم لاسيما بعد اعتمادها من قبل الاتحاد الدولي للعبة.

شارك برأيك.. ماذا سيكون حصاد الفرق السعودية هذه المرة؟