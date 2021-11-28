الأخضر في كأس العرب.. تعرف علي مواعيد المباريات

المناطق_متابعات

تترقب الجماهير مباريات الأخضر في كأس العرب فيفا قطر 2021، أملًا في الظهور بشكل مميز والمنافسة على اللقب.

وتُقام منافسات بطولة كأس العرب في قطر خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى يوم 18 ديسمبر المقبل بمشاركة 16 منتخبًا على 4 مجموعات، ويتواجد المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة.

ويفتتح الأخضر مشواره في كأس العرب بمواجهة الأردن، في الأول من ديسمبر المقبل، ثم يُلاقي منتخب فلسطين الأول لكرة القدم يوم 4 من الشهر ذاته، وستُقام المباراتان عند الساعة العاشرة مساء على استاد المدينة التعليمية.

ومن المقرر أن يواجه الأخضر المنتخب المغربي الأول لكرة القدم، في السابع من ديسمبر، عند الساعة السادسة مساء على استاد الثمامة، وذلك في ختام مشواره بمنافسات مرحلة المجموعات في كأس العرب.