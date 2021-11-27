حارس نيوكاسل يونايتد السابق يحذر نادي نوريتش.. ماذا قال؟

المناطق_وليد الدباسي

تحدث الحارس السابق لنادي نيوكاسل يونايتد الدولي الهولندي “تيم كرول” الحارس الحالي لفريق نوريتش لموقع “نادي نوريتش الإلكتروني”، قبيل توجهه إلى مدينة نيوكاسل، المدينة التي مضى بها أكثر من 10 سنوات من أجل اللقاء المرتقب بين نيوكاسل ونوريتش الثلاثاء المقبل في العاشرة والنصف مساءًا بتوقيت السعودية في الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز .

بدأ كرول، ذو الـ 33 عامًا، مسيرته المهنية على ضفاف نهر التاين في مدينة نيوكاسل في مسيرة تجاوزت 10 سنوات وسيتلقى استقبال وحفاوة بلا شك من جماهير نيوكاسل قبل أن تقترب بداية المباراة بكل تأكيد .

وحذر كرول زملائه في الفريق من أنهم سوف يواجهون اختبارًا صعبًا ، وأضاف: “بأنها ستكون مباراة كبيرة، وليست سهلة لأنهم لم يحققوا أي انتصار بعد، لكنهم فريق كبير جدا عندما يكونوا في يومهم وخاصة على ملعبهم، لذلك لا يمكننا التقليل من شأن ذلك”.

وتابع: “لكننا أيضا علينا أن ننظر إلى أنفسنا، إذا واصلنا نجاحنا بالتسديد نحو المرمى كما فعلنا في آخر ثلاث مباريات أعتقد أننا سنكون على ما يرام”.

قيادة المدرب الإنجليزي دين سميث الجديدة التي أتت بدلا من الألماني دانييل فاركي أعادت الحيوية لفريق نوريتش بعدما قضى فقط أيام بسيطة خارج الدوري الإنجليزي بعد أن تمت إقالته من فريق أستون فيلا الذي جلب ستيفن جيرارد اسطورة ليفربول السابق بدلا عنه .

واصل كرول حديثه: “نحن نسير على الطريق الصحيح، ونقوم بالأشياء الصحيحة في التدريب، ونحن في غاية الحماس للمواصلة بهذه الطريقة”.

واستطرد: “تجرى عملية الاستشفاء بعد مباراتنا السابقة بشكل جيد الاستشفاء بالثلج والماء البارد، وسنقوم بمضاعفة الجهود يوم الثلاثاء القادم لأن هذه مباراة كبيرة جدا بالنسبة لنا.. علينا أن نقدم إلى المشجعين شيئًا يهتفون من أجله وأعتقد أننا فعلنا ذلك في مبارياتنا الأخيرة”.

واختتم: “نحن نسير في طريق جيد وهذه الأشهر ستكون كبيرة لأنه سيتم فيها إعادة تشكل جدول الترتيب “.

جدير بالذكر أن نوريتش حقق 7 نقاط في آخر ثلاث مباريات بعد فوزين على ساوثهامبتون وبرينتفورد، وتعادل مع ولفرهامبتون سلبيا في مباراته الأخيرة بعد بداية سيئة لم يحصل بها في 11 مباراة متتالية سوى نقطتين.

ويقع نوريتش سيتي حاليا في المركز التاسع عشر بفارق 3 نقاط عن نيوكاسل يونايتد في المركز العشرين .