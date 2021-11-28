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تدشين حديقة الدمج بجدة على مساحة 6.630 م2

تدشين حديقة الدمج بجدة على مساحة 6.630 م2
https://almnatiq.net/?p=1075587
المناطق ـ مكة

دشن صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، مستشار أمير منطقة مكة المكرمة، محافظ جدة المكلف، بحضور معالي أمين جدة صالح بن علي التركي، حديقة الدمج بحي الحمراء 1 على مساحة 6.630 م2 والتي تعد نموذجا يساعد على دمج ذوي الإعاقة مع غيرهم.

 

ويأتي المشروع في إطار الشراكة المجتمعية مع مؤسسة المهيدب ومستشفى الدكتور سليمان فقيه لإنشاء وتأهيل (حديقة الدمج) وفق المواصفات والمعايير المعتمدة، والتي تتيح الفرصة لذوي الإعاقة للاندماج في الحياة العادية، والتفاعل مع الآخرين، وإيجاد مكان ترفيهي للعائلة بشكل كامل، في حين تتضمن الحديقة ألعاب مشتركة، وألعاب حسية للأطفال ذوي الإعاقة، مزودة بباركود لشرح اللعبة وطريقة استخدامها، كما تتضمن مسطحات خضراء ونخيل ودورات مياه ومظلات وغيرها من الخدمات.

 

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