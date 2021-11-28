الموارد البشرية تصدر بيان بشأن التعليق المؤقت لطلبات الاستقدام للعمالة المنزلية الفلبينية

المناطق_واس

إشارة إلى ما تداولته بعض وسائل الإعلام الفلبينية حول التعليق المؤقت لطلبات الاستقدام للعمالة المنزلية الجديدة إلى المملكة، وما أشير إليه بأن السبب يعود إلى خلاف بين عاملات من الجنسية الفلبينية وأحد المواطنين، وعلى ذلك نوضح بأنه تم معالجة الخلاف في وقته وإعادة العمالة بناءً على رغبتها إلى الفلبين بالتنسيق مع سفارة جمهورية الفلبين في الرياض.

وأكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حرصها على كل ما من شأنه ضمان حقوق العاملين بكافة جنسياتهم، كما أنها تعمل وفق القنوات الرسمية مع نظرائها في الفلبين لبحث ما نُشر حول التعليق المؤقت لإرسال العمالة المنزلية.