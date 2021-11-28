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“أوميكرون” يصل الدنمارك

“أوميكرون” يصل الدنمارك
متحور جديد لكورونا
https://almnatiq.net/?p=1075591
المناطق ـ متابعات

أعلنت الدنمارك، اليوم الأحد، رصد حالتي إصابة بالمتحور الجديد “أوميكرون” من فيروس كورونا المستجد.

 

وبحسب فضائية “سكاي نيوز عربية”، فإن الحالتين تم اكشتفهما بين ركاب قادمين على متن طائرة من جنوب أفريقيا.

 

معهد شتاتنز سيروم الدنماركي، أصدر بيانا، حول اكشتاف “أوميكرون” في البلاد، قال فيه إن الوافدين يخضعان للعزل في الدنمارك، كما نصح من تعاملوا معهما عن قرب بالخضوع أيضا للعزل.

 

فيما لم يتضح حتى الآن، ما إذا كان الوافدان يعانيان من أعراض الإصابة بالمتحور، وأنهما قد تلقيا تطعيمهما ضد كورونا،  وأجريا الاختبارات الطبية لفيروس كورونا قبل سفرهما من عدمه.

 

يذكر أن هولندا اعلنت مساء اليوم الأحد، رصد 13 حالة إصابة بالمتحور “أوميكرون” الجديد من فيروس كورونا بين مسافرين وافدين أول أمس الجمعة، على متن طائرتين من دول في جنوب أفريقيا.

 

 

 

وقال مسئولون في وزارة الصحة الهولندية، إن هناك 61 شخصًا على متن الطائرتين أثبتت اختباراتهم الصحية إيجابية إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، من بينهم نسبة 21 % إصابة بمتحور “أوميكرون”، وأنه من المحتمل أن يكون هناك المزيد من حالات الإصابة بالمتحور الجديد في البلاد.

 

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