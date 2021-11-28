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الصحة العالمية تدعو الدول إلى إبقاء الحدود مفتوحة

الصحة العالمية تدعو الدول إلى إبقاء الحدود مفتوحة
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المناطق_متابعات

دعت منظمة الصحة العالمية، مساء اليوم، الدول إلى “إبقاء الحدود مفتوحة”.

انضمت أستراليا وبلدان أخرى إلى إلى فرض قيود على المسافرين القادمين من دول جنوب القارة الإفريقية، يوم السبت، بعد اكتشاف سلالة “أوميكرون” الجديدة من فيروس كورونا، التي أثارت مخاوف عالمية وموجة بيع في الأسواق.

ويقول علماء الأوبئة  إن قيود السفر ربما  جاءت بعد فوات الأوان ولن توقف انتشار “أوميكرون” عالميا، لكن عدة دول؛ من بينها الولايات المتحدة والبرازيل ودول الاتحاد الأوروبي أعلنت، يوم الجمعة، حظر السفر أو فرض قيود على القادمين من دول الجنوب الإفريقي.

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